Perakende ve yeme-içme sektörü beklemeye geçti

16 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Haftasonu restoranlara giren müşteri sayısı yüzde 50’nin üzerinde düşüş gösterirken, alışveriş merkezlerinde de aynı azalma yaşandı. Bunun ardından sektör temsilcileri telefon konferanslarına başladı. Önümüzdeki saatlerde Hükümet yetkililerinin alacağı kararı beklemeye başlayan sektör, devlet destekleri için de talepler oluşturmaya başladı.



İnsan sağlığı önemli



Sektör temsilcileri, “İnsanlar tedbiri almaya başladı ve adeta eve kapandı. Restoranlara ve AVM’lere giriş sayıları yüzde 50’nin üzerinde azaldı. Bazı çalışanlar evden çalışma sistemine döndü. Şimdi önümüzdeki saatlerde alınacak kararları bekliyoruz. Şuan ekonominin konuşulacağı bir dönemde değiliz. Her şey insan sağlığından önde geliyor. Yurtdışı formülleri izlenip buna göre destekler bekleyeceğiz. Bu olağanüstü bir durum. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor” açıklamasını yaptı.