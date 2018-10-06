Perakende yönetmeliği esnafı kapsamıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin esnaf ve sanatkarı kapsamadığını belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu yönetmelikte yapılan değişikliğin bazı kesimlerde kafa karışıklığına sebep olduğunu savundu.

Fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerin satışı karşılığında üretici ve tedarikçiye yapılan ödemeyi düzenleyen Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin esnaf ve sanatkarı kapsamadığını ifade eden Palandöken, "Söz konusu düzenleme, üreticinin esnaf ve sanatkarımıza verdiği mallarında üreticiye ödeyeceği fiyatı belirlemiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, düzenlemenin yalnızca büyük ve zincir marketler, bayi işletmeleri ve özel yetkili işletmeleri kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeni düzenleme esnaf ve sanatkarımızı büyük ve zincir marketlerin haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı. Bu yönetmelik değişikliği yayınlandığı gün söylediğimiz gibi, sistemin sağlıklı işlemesinde denetim mekanizmasının önemi anlaşıldı. Üreticilerin ve tedarikçilerin esnafımıza ürün satarken birim fiyatını gereksiz yere yükseltmesinin önüne geçilmeli."