"Perakende zorda, e-ticaretin etkisi sınırlı

Didem ERYAR ÜNLÜ

Salgın nedeniyle perakendede yaşanan sıkıntıları, krizin ötesinde bir durum olarak niteleyen ve tedarik zincirinde kırılmalar yaşanabileceği uyarısında bulunan sektör temsilcileri, sektöre sahip çıkılması çağrısı yaptı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğinde hayata geçirilen “Sektörler Konuşuyor” temalı online yayın serisinin ilkinde perakende sektörü masaya yatırıldı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) ve DÜNYA Gazetesi işbirliğinde hayata geçirilen “Sektörler Konuşuyor” online canlı yayın serisinin ilkinde perakende sektörü masaya yatırıldı. AHK Türkiye, 1000’i aşkın üyesi ile Türkiye’de yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Her AHK Türkiye üyesinden üçü ihracat yapıyor ve bu şirketlerin toplam cirosunda ihracatın payı yüzde 40’a denk geliyor.

Perakende sektörünün COVID-19 krizini nasıl yaşadığı, bu krizi nasıl yönettiği, temel zorlukların neler olduğu, dijitalleşme süreçleri ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerin masaya yatırıldığı panelin moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ üstlenirken, panelinin açılış konuşmasını Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl yaptı. Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan çok köklü ilişkilerin olduğunu ifade eden Pahl, 2021’de ‘normal zamanlara’ dönmeyi temenni ettiğini dile getirdi.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Edding Genel Müdürü Yüce Tümer, Nezih Kırtasiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Karver ve BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli’nin konuşmacı olarak katıldığı panelde, yaşanan sürecin krizin ötesinde bir durum olduğu dile getirildi. İş birliği içinde hareket etmek gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, “devlet sektöre sahip çıksın” çağrısı yaptı.

Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng: Tüketici yerli ürüne yöneldi

“Perakende sektörü, COVID-19 krizinden en çok etkilenen sektör oldu. Sektör önemli değişimler geçirdi ve yenilikçi iş modellerine yöneldi. Fakat sürecin en başından bu yana hem perakende hem de lojistik sektörlerinin çok başarılı bir performans gösterdiklerini söylemek gerekir. Market rafları hiçbir şekilde boş kalmadı, bakkal müşterilerimize sevkiyat hizmeti başlattık. Belediyelere 1 milyon 150 bin adet erzak paketi hazırladık. 30 bin çalışanımıza bu sürece dair online eğitimler verdik. Dijitalleşme çok büyük bir hız kazandı. Hızlı ve hijyenik alışveriş önemli hale geldi. ‘Fijital’ adını verdiğimiz, fiziksel ile dijitalin bir araya geldiği çözümler öne çıktı. Biz de bu kapsamda ‘Metrofast’ uygulamamızı hayata geçirdik. 23 milyon TL yatırımla 5 mağazada başlattığımız uygulamayı, 100 milyon TL’nin üzerinde yatırımla 6 ay içinde 20 mağazaya yayıyoruz. Bu süreçte öne çıkan bir diğer konu da güvenli gıdaya erişim ve yerli üretimin önemi oldu. Tüketimde yüzde 54 oranında olan yerli ürün tercihi, COVID-19 sonrasında yüzde 74’e yükseldi. Metro raflarında bugün 160’ın üzerinde coğrafi işaretli ürün var. İçlerinde Aydın kestanesinin de yer aldığı 4 ürün ise AB tescilli.”

Edding Genel Müdürü Yüce Tümer: Türkiye'de iş yapmanın maliyeti arttı

“Kırtasiye sektörü için oldukça zor bir süreçti. Yüz yüze eğitimin sekteye uğraması, okulların açılmaması, önemli ciro kayıplarına neden oldu. Online satış yapamayanlarda adetsel kayıplar yüzde 60’lara ulaştı. Türkiye’de iş yapmanın maliyeti arttı. Kur artışı nedeniyle Kasım ayında bir zam girişi yapmak zorunda kaldık. Müşterilerimize ürün güvenliği, fiyat istikrarı ve kolay erişim sağlamak için online platform geliştirdik. Türkiye’de e-ticaret 2020’de 10 milyar dolar civarında oldu; 2024’te 22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kırtasiyede ise 2020’de 750 milyon dolar olan e-ticaret hacminin, 2024’te 1,9 milyar dolar olması bekleniyor. Kırtasiye sektörü genel göre daha yavaş bir büyüme sergiliyor. Bu süreçte porselen, boyama kalemleri gibi farklı sektörler arasında işbirlikleri geliştirilebilir. Diğer yandan, kırtasiye ürünlerinin her şeyi satan platformdan değil, uzmanlardan satın alınması önem taşıyor.”

BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli: Paket servis, cironun sadece yüzde 5'ini temsil ediyor

“HORECA sektörü, COVID-19’un en büyük mağduru. 2 milyon çalışanla ikinci kapanmayı sadece bizim sektör yaşıyor. Sektör 2019’da toplam 125 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaşmıştı. Bugün devam etmekte olan paket servis ise, bu cironun sadece yüzde 5’ine denk geliyor. Bu konuda çok çalışıyoruz ama etkisi küçük olacak. Sektördeki çalışan sayısının büyüklüğü, ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Deloitte tarafından yapılan analize göre, bu kapanmanın maliyeti 60 milyar TL olacak. Bu süreçte, kamu mahsuplaşması çok büyük önem taşıyor. Şubat, Mart ve Nisan dönemlerinin SSK ödemelerinin alınmaması sektörü rahatlatabilir. Sektöre can suyu niteliğinde, 6 ay/1 yıllık geri ödemesiz kredi fonu sağlanmalı. Aksi takdirde 100 bin işletme kapanma riski ile karşı karşıya kalacak; tarlaya kadar uzanan tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanacak. Bu a rada, aşılanma sürecinde, HORECA sektörü çalışanlarının da öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum.”