Perakendeci, AVM kiralarında yüzde 60 indirim istiyor

Son kısıtlama kararları sonrası açıklamalarda bulunan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, AVM kiralarında en az yüzde 60 indirim yapılması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Öncel, kapanan mağazaların sadece yarısı kadar yeni mağaza açıldığını belirtti. Öncel, pandemi sürecinde yaşanan hammadde krizine de değinerek, tedarikçilere hammadde verip ürün yaptırma noktasına geldiklerini ve kış sezonunda en az yüzde 30-40 oranında fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

AVM’lerin kapanış saati 18’e çekildi

Bu arada kısıtlama sonrası AVM’lerin de açılış kapanış saatleri değişti. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları (AYD) Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı açıkladığı tavsiye kararında, Alışveriş Merkezlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde 10:00 – 18:00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği açıkladı.

Kararda halihazırda da uygulanan tedbirler doğrultusunda AVM'lere girişlerde HES kodu sorgulama uygulamasına da devam edileceği belirtildi.