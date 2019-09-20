Perakendeci kârı bırakıp promosyonlu satışa kaydı
Ekonomik durgunluk perakendede satın alma biçimlerini değiştirdi. Tüketicilerin son bir yılda ya fırsat amaçlı promosyonlu ya da ihtiyaç odaklı alım yaptığı belirtiliyor.
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