Perakendeci sebze-meyve fiyatında bu yıl artış beklemiyor

04 Ekim 2019

Leyla İLHAN

Gıda Perakendecileri Derneği’nin (GPD) Başkanı Galip Aykaç, “Enflasyondaki artış hızı her ay düşüyor. Bu yıl gıdada arz sıkıntısı olmayacak. Sebze meyve fiyatında daha iyi bir yıl olacak” dedi. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde marketlerin de tanzim satışa destek olduğunu aktaran Aykaç, "4 TL'ye alıp, 2 TL'ye sattık. Böylece fiyatların daha aşağıda kalmasını sağladık" açıklamasını yaptı. Bu arada GPD, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek “Ortak Gelişim Kongresi”ne hazırlanıyor. 14 Ekim’de gerçekleştirilecek kongrenin teması “Gelecek, Çevik ve Dayanıklı Olanların” olarak belirlendi.

Kur ve arz sıkıntısı nedeniyle geçen yıl gıda ve sebze meyve ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarına bu yıl rastlanmayacak. 150 milyar TL’lik ciroyla Türkiye gıda perakendesi sektörünün büyük bir bölümünü temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği’nin (GPD) Başkanı Galip Aykaç, “Enflasyondaki artış hızı her ay düşüyor. Sektördeki yatırımlar sürüyor. Bu yıl gıdada arz sıkıntısı olmayacak. Fiyat anlamında da daha iyi bir yıl olacak” dedi.

Enflasyonun yüksek olduğu dönemde marketlerin de tanzim satışa destek olduğunu aktaran Aykaç, “4 TL’ye alıp, 2 TL’ye sattık. Böylece fiyatların daha aşağıda kalmasını sağladık” dedi. İthal et konusuna da değinen Aykaç, “Gönlümüzden et ithal etmek geçmiyor. Ancak eksiğimizin de bir plan dahilinde gidermek zorundayız. Bazı marketlerde devam eden ucuz et satışının ise sene sonuna kadar devam edecek” dedi. Aykaç, ilk 6 ayda ciroda enflasyonun üzerinde yüzde 7, mağaza sayısı anlamında yüzde1,1 istihdam artışı anlamında ise 6 oranında büyüdüklerini kaydetti.

Sektörü ilgilendiren konular için yapılacak çalışmalara gönüllü katkı sunmaya hazır olduklarını da ifade eden Aykaç; “Önümüzdeki dönemde sektörün en önemli konuları olan taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele, esnek çalışma modelinin geliştirilmesi, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikler, kısaca hal kanunu olarak bilinen kanunda yapılacak değişiklikler yakından takip edeceğimiz konular arasındadır” dedi.

Migros Genel Müdürü Özgür Tort da bu sene kurun daha stabil, arz sıkıntısının daha az olduğunu belirterek, gıda fiyatlarında ciddi artık beklemediklerini söyledi.