Perakendeciden kritik uyarı: Daralma yaşayacağız

Organize perakende sektörü cirolarının büyük kısmını indirimli satışlardan elde ediyor. Satışların önemli kısmının indirim odaklı olması da perakende sektörüne kan kaybettiriyor ve kârsızlığı arttırıyor.

Nefes’in haberine göre önceki yıllarda yabancı turiste satışlar önemli yer tutarken 2024’te bu alanda da istenilen rakamlar elde edilemedi. İki yıl öncesine kadar perakende cirolarının yüzde 10’u turist alışverişinden geliyordu. Türkiye Avrupa’daki birçok ülkeden daha pahalı konuma geldiği için turist alışverişinin ortalama cirolardaki payı yüzde 4 düzeyine geriledi.

Sektörün bu yıl ana gündeminde yüksek kira

Yabancı kredi kartıyla 2023’te Türkiye’de 153 milyon 547 bin adet alışveriş ve para çekme işlemi yapılırken 2024 ilk 11 ayında işlem adedi 147 milyon 363 bine geriledi. Yurt içinde 60 bin civarında mağaza ile faaliyet gösteren perakende sektörünün bu yıl ana gündeminde yüksek kira maliyetleri ve hükümetin iç tüketimi sınırlayıcı politikaları olacak.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların büyük kısmının adet satışlarının 2024’ün ilk yarısından sonra daralmaya başladığını vurgulayarak, temmuz-ekim döneminde adet satışlarının ortalama yüzde 30-40 düştüğüne, cirolardaki artışın da enflasyonun altında kalmaya başladığını vurguladı.

‘Kontrol edilemez fiyat artışı var’

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, daralmayla birlikte maliyetlerin arttığına dikkat çekti. Öncel, “Kasım ayındaki indirimlere rağmen ciroda toparlanma olmadı. Adet satışları yüksek olsa da indirimler kârsızlık getiriyor. Maliyetlerde masraflarda hiçbir şekilde düşüş olmuyor. Kira önemli bir gider kalemi. Ürün maliyetlerinde kontrol edilemez fiyat artışı var. Tüm yıl boyunca perakendeci sürümden kazandı. Bunu beceremeyenler, kaybeden markalar da oldu” dedi.

2025’te ise vatandaşın ağırlıklı olarak temel ve zorunlu ihtiyaçlarına para ayıracağını vurgulayan Öncel, perakendede bir daralma olacağını, bölgesel problemler olursa turist satışlarının da olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi.