Perakendeciler döviz bazlı kiradan dertli

20 Nisan 2018

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "Bizim son yıllardaki en önemli problemimiz, günlük döviz kuruyla üyelerimize düzenlenen kira ve gelir gider faturalardır. Soruna duyarsız kalan yaklaşık 3’te bir oranında AVM’ler, maalesef üyelerimizin tamamına günlük kur ile faturalar düzenlemekte ve bize çok büyük problemler yaratmaktadırlar." dedi.

BMD’nin düzenlediği "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşan BMD Yönetim Kurulu Başkanı Öncel, yurt içinde 70 bin, yurt dışında 3 bin 150 mağazası bulunan ve 15 bine ulaşan satış noktasıyla BMD’nin, Türk perakende sektörünün en önemli derneklerinden biri olduğunu belirterek, "BMD, bulunduğu ülke insanıyla bağ kuran markalarıyla yıl sonunda yurt dışında 4 bin mağazaya ulaşmayı hedefleyen Türkiye’nin ekonomideki özel kuvvetleridir." dedi.

Kadınların en zor meslekleri icra ederken erkeklerden çok daha başarılı olabildiğini ifade eden Öncel, "Küresel başarılara imza atan hekim, mimar, sanatçı ve bilim kadınlarımızın yanı sıra ülke savunmasında kahramanca görev yapan kadın askerlerimiz ve emniyet mensuplarımız bizi her gün gururlandırmaktadır." ifadesini kullandı.

"Üyelerimiz, yurdumuzun gelişimine de büyük destek sağladılar"

Sinan Öncel, kadınların sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyeceğini belirterek, "Bugün sektörümüzdeki kadın çalışanların yüzde 50’ye ulaşmış olmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Üyelerimiz, markalarımız kadın gelişimine sağladıkları eğitim destekleriyle aynı zamanda yurdumuzun gelişimine de büyük destek sağladılar." diye konuştu.

Esnek çalışma saati modelinin daha fazla benimsenmesiyle ekonomide verimlilik sağlanacağını kaydeden Öncel, şunları söyledi:

"Markalarımızın sadece kadınlar için değil, gençlerimiz için de çok önemli bir istihdam alanı olduğunu söylemek isterim. Esnek çalışma saati modelinin daha fazla benimsenmesiyle yıllık 190 milyar liralık bir ekonomi yaratan BMD markaları, gençler için de daha fazla iş imkanı yaratacaklardır. Markalarımız, son 10 yılda olduğu gibi bu yıl da çift haneli büyümeye odaklanmıştır.

Bizim sektörümüzde de tabii ki sorunlar mevcuttur. Bizim son yıllardaki en önemli problemimiz, günlük döviz kuruyla üyelerimize düzenlenen kira ve gelir gider faturalarıdır. Ülkemizdeki AVM yatırımcılarının önemli bir kısmı konuya bizim genlerimizde olan ahilik kavramıyla yaklaşmakta ve zorluklara bizimle beraber omuz vermektedir. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak bu soruna duyarsız kalan yaklaşık 3’te bir oranında AVM’ler, maalesef üyelerimizin tamamına günlük kur ile faturalar düzenlemekte ve bize çok büyük problemler yaratmaktadırlar. Bunun yıllık 3 milyar lira bize yük getirdiğini hesapladık. Bu bütçeyle 54 bin kişiye aylık 5 bin lira ücretle bir yıl süreyle iş imkanı sağlayabiliyoruz ki bu şu anda bizim gibi istihdamı konuşan bir ülke için önemli bir imkan olurdu. Bu problemi bir an önce aşarak daha adil ticaret kurallarıyla çalışmak istiyoruz."

"Teknolojiye hakimiyet, dijital okuryazarlık ve lisan eğitimine önem vermeliyiz"

BMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy da hedeflerinin perakende sektöründe üst düzey iş gücüne katılım konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu nedenle teknolojiye hakimiyet, dijital okuryazarlık ve lisan eğitimi gibi eğitimlere önem vermeliyiz." dedi.

Etkinlik, başarılı iş kadınlarının, ticaret ve perakende sektörüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağı panel ve oturumlarla gün boyu devam edecek.