Perakendeciler: Marketlere rekabet ihlali cezası haksız

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), zincir marketlere verilen rekabet ihlali cezasının haksız bir uygulama olduğunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin, ticareti düzenleyen tüm mevzuata uyumlu olarak operasyonlarını yürüten ve bunu ilke olarak belirleyen TAMPF üye dernekleri olan; Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Tescilli Markalar Derneği (TMD), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) tarafından haksız bir uygulama olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rekabet Kurumu'nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklarını beyan etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kuruluşun Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: "Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden olan, Gayrisafi Milli Hasıla ve istihdam noktalarında ekonomimize katkısından sosyal önemine kadar çok özel ve kritik bir noktada durduğuna inandığımız, kayıtdışılıkla ve enflasyonla mücadelede ülke ekonomisine tartışılmaz büyüklükte katkısı olan Organize Perakende Sektörümüzün çatı kuruluşu, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu olarak,

Yakın dönemde çok yoğun olarak geçirdiğimiz ve etkilerini halen hissetmekte olduğumuz olağanüstü Pandemi sürecinde ülkemizde sağlık çalışanları ile birlikte canla başla fedakarca hizmet vererek ürünleri eksiksiz ve sorunsuz tüketiciye ulaştırmayı başaran Gıda Perakendecilerimize verilmiş olan cezaları, Federasyonumuzu oluşturan zincir mağazalardan alışveriş merkezlerine, tescilli markalardan turizm restoran yatırımcılarına kadar tüm üye derneklerimizin görüş ve his birliği ile birlikte, çok büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek isteriz.

Çoğu halka açık yapıda olan ve tüm kazançlarını yine ülke içinde yeni yatırımlar için kullanan, sürekli yeni istihdam ve ekonomik değer yaratan işletmelerin, hedef gösterilerek cezalandırılmasının ülke ekonomimize yarardan çok zarar getirebileceğinden endişe duyuyoruz.

Rekabet Kurumu'nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklarını beyan etmişlerdir.

Ülkemiz organize perakendesi, halen içinde bulunduğumuz zorlu dönemde mal ve hizmetlerin tüketiciye kesintisiz ulaştırılması konusunda son derece fedakar bir çalışma ile dünya çapında çok önemli bir başarı örneği göstermişken, her biri ülke ekonomisi için önemli bir değer olan üyemiz zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri bu çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin, ticareti düzenleyen tüm mevzuata uyumlu olarak operasyonlarını yürüten ve bunu ilke olarak belirleyen TAMPF üye dernekleri olan, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Tescilli Markalar Derneği (TMD), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) tarafından haksız bir uygulama olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade etmek isteriz."