Perakendecilerden ara zam talebi: Tüketicinin gelirinin artmasına ihtiyaç olduğu ortada

Perakende Günleri 2025 kapsamında düzenlenen basın toplantısında perakende sektörünün temsilcileri, iç talebi artırmak ve ekonomik canlılık sağlamak adına ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Perakende Günleri 2025, perakendeciler, AVM'ler, tedarikçilerle teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarını Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.

Perakende Günleri 2025'in açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe ve Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkanı Selçuk Güzenge perakende sektörünün mevcut durumunu, sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

Sıkı para politikası vurgusu

Toplantıda konuşan AYD Başkanı Nuri Şapkacı, küresel ölçekte süregelen ekonomik belirsizliğin, faiz politikaları ve tüketici davranışlarındaki değişimin, küresel büyüme üzerinde baskı yarattığını belirterek, bu durumun dünyada perakende ve ticari gayrimenkulün dinamiklerini de etkilediğini söyledi.

Türkiye'de ilerleyen dönemde de risk ortamına rağmen dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerine işaret eden Şapkacı, "Bununla birlikte sıkı para politikasının AVM ve perakende sektörünü de etkileyecek şekilde ekonomik aktivite üzerine baskısı da devam ediyor. Enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve alım gücündeki daralma, sektörel dengeleri şekillendiriyor. Bu gerçeklerin yansımasını sahada da çok net görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şapkacı, kategori bazında büyüme ve daralmalara ilişkin bilgi verirken, "Sektörümüz geçmişte de birçok dalgalanmayı başarıyla aşmış, her defasında dönüşerek güçlenmiş bir yapıya sahip" dedi.

Yaz dönemine temkinli baktıklarını söyleyen Şapkacı, turist sayısının artmasına rağmen alışveriş yapan sayısı ve kişi başı harcamaların dolar bazında düştüğünü belirtti.

İlk 4 aylık verilerde daralmalar yaşandı

BMD Başkanı Sinan Öncel, derneğin üyeleri arasında yapılan nisan ayı anketine göre, ilk dört aylık verilerde özellikle hazır giyim ve ayakkabıda daralmalar yaşandığını hatırlatarak, "Maliyetleri düşürme konusunda ortak akla ihtiyacımız var. Perakendenin dar koridorundan 2025 sonunda çıkacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Sektördeki ortak akılla maliyetleri düşürebilecekleri konusunu ele aldıklarını anlatan Öncel, "Bu konularda da hem pazarı büyütmek, canlandırmak hem de maliyetleri düşürmek adına çalışmalar yapmamız gerektiğinin kesinlikle arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"İç talebi artırmak için ara zamma ihtiyaç var"

Serhan Tınastepe, sektördeki daralmaya ilişkin değerlendirme yaparak, "Tüketici makul bir maliyetle borçlanamadığı için harcama yapmıyor. İç talebi, perakende sektöründe işleri artırabilmemiz için aslında bir ara zamma ihtiyaç var. Türkiye'de ücretler arttığı zaman harcama artıyor. Dolayısıyla güçlü bir ara zammın yılın ikinci yarısında perakende sektörünü büyütebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Ekonomiye mutlaka can suyu olacaktır"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serhan Tınastepe, mağaza açılış hızlarına yönelik soruyu, "Mağaza açılış hızlarında 2024'ün ikinci yarısında bir daralma söz konusuydu. Şimdi de benzer bir süreç daha sert bir şekilde devam ediyor. Şu an kimse yeni mağaza açma ve mağaza setini büyütme arayışında değil. Sadece Türkiye'ye yeni girmiş bazı markalar mağaza sayılarını büyütmek istiyorlar. Fakat mevcut yıllardır Türkiye'de yerleşik olan markaların şu anda mağaza sayısının artırma gibi bir çaba ve telaş içerisinde olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıtladı.

Alp Önder Özpamukçu ise ara zam sorusuna yönelik, "Tüketicinin gelirinin artmasına ihtiyaç olduğu ortada, benim değerlendirmemle ekonomiye mutlaka bir can suyu olacağı yönünde. Gıda perakendecileri olarak istihdamda artışlara devam ediyoruz, geçen yıllarda bir eksiklerimiz vardı, yavaş yavaş onlar da toparlanıyor. Şu anda istihdam kaygımız yok, pek de görünmüyor" yorumunu yaptı.