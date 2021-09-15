Perakendecilerin gözü kulağı yasada

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde yaptığı açıklamada, perakende düzenlemesinin ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirtti.

Gıda perakendesinde yaşanan sorunlara değinen Düzgün, "Sektörümüzün tüm taraflarının ortak bir noktada buluşamaması, geleceğe yönelik ortak kararlar alamaması, ortak söylem geliştirememesi nedeniyle son yıllarda hepimiz zor günler yaşadık. Bundan sonraki süreçte ortak hedef ve inançla hareket edemezsek benzer sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Bu nedenle binlerce işletmemizin son dönemde gözü ve kulağı Perakende Yasası’nda. Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını bekliyoruz. Perakende ticaretinin yasa ile en kısa sürede garanti altına alınmasıyla, işletmecilerimiz, esnaflarımız derin bir nefes alacak, rekabet avantajı kazanacak." dedi.

Mağaza açılış kriterleri belirlenmeli

Düzgün, "Önümüzdeki süreçte; ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, shrinkflasyonun (gramaj düşürmenin) sona ermesi, yaşanması muhtemel olan kuraklık nedeniyle üretim ürün temininde, ihracatta gerekli tedbirlerin alınması müşterilerimiz ile bizi karşı karşıya bırakmayacak. Ayrıca yerel yatırımcının, işletmecinin nefes alabilmesi için mağaza açılış kriterlerinin de belirlenmesini talep ediyoruz. Hiçbir kurala tabi olmadan sayısal büyüme odağıyla açılan, her köşe başında birbiri ile köşe kapmaca yarışına giren mağazaların açılış kriterlerinin bir sistem ve kurala bağlanması hem geleneksel kanalda hizmet veren işletmelerimizin ve aynı zamanda yerli ve milli gıda perakendecisi ile üreticisinin geleceği noktasında çok büyük önem arz ediyor. Bu konularda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel zincirlerin 2020 yılında 10 bin kişiye yeni iş kapısı yarattığını belirten Düzgün, "Her yıl istihdamı artırma sözü veriyoruz. Bugüne kadar mahcup olmadık, ne mutlu ki 100 bin kişilik istihdam barajını aştık. Ciromuz 45 milyar TL'ye ulaştı. Yerel zincirler olarak bu yıl yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.