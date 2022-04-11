Perakendecilerin yüzde 73,8'i fiyat artışı bekliyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi (TEPE), Mart 2022’de bir önceki aya göre 3,2 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan değerini aldı. İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla kıyasla kötüleşti.

TEPE, Mart 2022'de bir önceki aya göre 3,2 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan değerini aldı. Mart 2022'de TEPE anketine katılan perakendecilerin yüzde 63,4'ü geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtirken, bu oran şubat 2022'de yüzde 42,8 seviyesindeydi. Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri sektörü mart ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mart ayı perakende güveninde en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görüldü.

TEPE değerinin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 13,9 puanlık kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 1,4 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2022'de -7,6 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 9,7 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla kıyasla kötüleşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mart 2022'de -61,8 puan değerini alarak Şubat 2022'ye göre 1,0 puan artarken, Mart 2021'e göre 15,8 puan azaldı.