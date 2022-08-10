Perakendecilerin yüzde 77'si fiyat artışı bekliyor

TEPAV perakende güven endeksi (TEPE), Temmuz 2022’de bir önceki aya göre 11,4 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9,8 puanlık artışla -9,8 puan değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Temmuz 2022’de yüzde 40,6 iken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 16,4 oldu. Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı ise yüzde 77’ye geriledi. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörü Temmuz ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Temmuz ayı perakende güveninde en fazla artış Batı Karadeniz Bölgesi’nde görüldü.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı. TEPE değeri, Temmuz 2022’de -8,5 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 9,8 puan, geçen aya göre 11,4 puan arttı. TEPE değerinin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 35,0 puanlık, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki 7,3 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 7,9 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Temmuz 2022’de -1,6 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 7,3, bir önceki yılın aynı ayına göre 8,5 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla iyileşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Temmuz 2022’de -21,7 puan değerini alarak Haziran 2022’ye göre 50,4 puan, Temmuz 2021’e göre -20,3 puan arttı.