Perakendecilerin yüzde 87'si iyileşme beklemiyor

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Ağustos 2022’de bir önceki aya göre 1,3 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 11,2 puanlık artışla -7,2 puan değerini aldı.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Ağustos 2022’de yüzde 38,3 iken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 13,2 oldu. Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı ise geçen yıla göre 32,1 puan artarak yüzde 81,4’e yükseldi. “Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörü Ağustos ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Ağustos ayı perakende güveninde en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görüldü.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı. TEPE değeri, Ağustos 2022’de -7,2 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 11,2 puan, geçen aya göre 1,3 puan arttı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 30,9 puanlık, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki 8,6 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 6,1 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya kıyasla azalırken, geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ağustos 2022’de -3,7 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 8,6 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla kıyasla iyileşirken, geçen aya kıyasla kötüleşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Ağustos 2022’de -29,1 puan değerini alarak Temmuz 2022’ye göre 7,4 puan azalırken, Ağustos 2021’e göre 15,8 puan arttı.