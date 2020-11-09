Perakendede 2 ayda 50 milyar TL ciro hedefi

09 Kasım 2020

Selenay YAĞCI

Pandemi etkisiyle altın yıllarından birini yaşayan e-ticarette yılın son 2 ayında 50 milyar TL ciro hedefleniyor. Black Friday, 11.11, Cyber Monday gibi kampanyaların birbirini kovaladığı kasım ayında cirolar ikiye katlanacak. Geçen yılın kasım ayında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre internetten yapılan kartlı ödemeler 19 milyar TL olmuştu. Bu yıl ise 30 milyar TL’lik ciro bekleniyor.

Aralık ayına ise Cyber Monday ile başlayacak olan sektörün yılbaşı alışverişlerinin yanında ‘en uzun gece’ kampanyalarıyla da hareketli bir ay geçirmesi bekleniyor. İnternetten yapılan ödemeler geçen yıl aralıkta 17 milyar lira olmuştu. Bu yıl son iki ayda e-ticaret cirosunun 50 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

“İndirimler geçen yıla göre sınırlı olabilir”

Bu yıl tüm yıllardan farklı olarak indirimlerin tek güne sığdırmaya çalışılmadan tüm aya yayıldığını vurgulayan E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, özellikle lojistik altyapıları üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikâyetlerine, gecikmelere sebep olmamak için tüm kasım ayına yayılmış bir e-ticaret kampanya günleri serisi olacağını söyledi. Geçen yılın kampanya dönemine göre bu yıl yüzde 110 üzerinde toplam bir hacim artışı beklendiğini ifade eden Ekmekçi, “Beklenen toplam kampanya hacmi ise 30 milyar TL üzerinde... Toplam e-ticaret’in bu dönemde neredeyse yüzde 15’i yapılıyor. Bu yılın 250 milyar TL e-ticaret hacmi ile kapatacağı bekleniyor. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan KOBİ’lere destek amacıyla, büyük e-ticaret platformları, kendi ürünlerinden çok, platformları üzerinden satış yapan KOBİ’lerin satışlarına önem verecekler.” dedi.

Birleşmiş Bankalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu kasım ayının geçen yılı ikiye katlanacağını tahmin ettiklerini belirterek, “Çılgın indirimlerle stokların eritildiği kasım ayında geçen yıl her kategoride ürün satıldı. Geçen yıla göre indirim oranı daha az kalabilir. Çünkü dövizdeki artışlarla maliyetler arttı” dedi.

Satış hacmi 2 kat artacak

Markaların aylar öncesinden kasım ayındaki kampanyalara hazırlandığını ifade eden GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Tüketicilerin alışveriş yapmak için yüksek indirim oranları beklediği kampanya gününde, GittiGidiyor üzerinden yapılacak alışverişlerde geçtiğimiz seneye kıyasla 2 kat artış olmasını bekliyoruz. BKM verilerine göre, 2019 yılında 29 Kasım Cuma gününe denk gelen Black Friday’de toplam 4,7 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleştirilmiş, bu ödemelerin 1,4 milyar TL’si internetten yapılmış ve bir rekor kırılmıştı” diye konuştu.

Kampanya döneminde en çok elektronik kategorisinden ürünlerin satışında artış yaşanacağını öngördüklerini söyleyen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, ise “Pandemi döneminde e-ticaretle yeni tanışan milyonlarca müşterimizin Kasım ayı kampanyalarımızdan faydalanacağını öngörüyoruz. Satış hacminin geçen yıla göre 2 kat artmasını bekliyoruz” dedi.

“Tüm zamanların en yüksek cirosu olacak”

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca da şunları söyledi: “E-ticaretin toplam perakende içindeki payı gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 12,3; gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 6,7 olurken, Türkiye’de 6.2. Türkiye gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalıyor. Ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, e-ticaretin ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz. Kasım ayında geçen yıla oranla yüzde 75’e yaklaşan büyümeyle birlikte tüm zamanların en yüksek e-ticaret hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, “Pandemi döneminde daha önce internetten alışverişlerde hiç kullanılmamış 7 milyondan fazla kart kullanıma girdi. Bu kartların sahiplerinin bir kısmı da indirimlerden yararlanan kitleye katılacak” diye konuştu.

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Önceki yıllarda ağırlıklı olarak elektronikle tekstil ürünleri ilgi görmüştü. Bu yıl da elektronik, beyaz eşya ve tekstilde hacim artışı yaşanacak” dedi.

"En büyük gövde gösterilerine sahne olacak"

DİGİTAL Network Alkaş’ın FutureCommerce360 konferansında, DÜNYA Teknoloji Muhabiri Selenay Yağcı moderatörlüğünde, Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro ile “Değişen E-ticaret Dinamikleri ve Değişime Ayak Uydurmak” paneli gerçekleşti. Yomi Kastro, kasım ayının markaların aylar öncesinden hazırlandığı önemli bir kampanya ayı olduğunu vurguladı. Kastro, bu yıl da yeni rekorların kırılması beklendiğini belirterek, “Kasım ayı sezon açısından hep yüksek ay. Ama şu da var; eylül ve ekim aylarında ‘okula dönüş’ sezonunda olması gereken sezon yükselişi de bu yıl olamadı. Dünyada ve Türkiye’de zayıf geçti. Bunun pandemide değişen hayat rutiniyle de doğrudan ilgisi var. Bu sebeple kasım ve aralıkta da beklenen çıkış olmayabilir mi diye soru işareti oldu. Ancak günün sonunda 60 müşterimizin nasıl hazırlandıklarını görüyoruz. Kampanya detayları, dijital reklam yatırımları, lojistik planlamalarına baktığımızda görüyoruz ki kasım ve aralık e-ticaretin en büyük gövde gösterilerine sahne olacak gibi görünüyor. Son iki ayda 50 milyar lira ciro bekleniyor” dedi. Etkinlikte DÜNYA gazetesine özel yapılan ankette, sektör oyuncularının yüzde 45’i bu dönemde dijital pazarlama yatırımlarını yüzde 20 ila yüzde 50 yüzde 32’si de yüzde 20, yüzde 13’ü de yüzde 75 ila yüzde 100 artırdığını belirtti. Katılımcıların yüzde 39’u bu yıl için ekstra yatırım yapmadığını söylerken, yüzde 29’u var olan işbirliklerinde düzenleme yaptıklarını, yüzde 32’si de yeni işbirlikleri başlattığını belirtti.

Gönderiler yüzde 50 artacak

DHL EXPRESS Türkiye CEO’su Claus Lassen “Özellikle, yaklaşan ‘Kara Cuma’ ve ‘Siber Pazartesi’ gibi son derece popüler alışveriş günleri ve elbette yılbaşı alışverişi sezonunun tamamı için bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle DHL Express olarak, e-ticaret yoluyla alışverişin dünya çapında yepyeni bir zirveye ulaşılmasını bekliyoruz. 2020 yılında tüm e-ticaret ağında yüzde 35 civarında, gönderi sayılarında ise geçen yılın yüksek sezonuna kıyasla yüzde 50’den fazla artış olacağını öngörüyoruz” dedi.

Depo kapasitesi 75 bin metrekareye çıktı

SERTRANS Logistics, İcra Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, “2019 kasım indirim döneminde, peak dediğimiz günlerde yaklaşık 1.500 kişilik bir ekiple işimizi yönetirken, bu sene aynı dönemde 1.800 kişinin üzerinde bir istihdam yaratacağımızı öngörüyoruz. Yine 2019 kasımında 1 milyon sipariş çıkışı yaparken, bu yıl 3 milyon üzerinde sipariş çıkışı yapmayı hedefliyoruz. Bu büyümeyi markalarımızın hacimlerindeki büyüme ve yeni markaların aramıza katılması olarak görebiliriz. 2019’da e-ticaret operasyonlarını 30 bin metrekare depoda yönetirken, bugün yeni depo yatırımımız sayesinde kapasitemiz 75 bin metrekareye çıktı” dedi.