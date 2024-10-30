Perakendede 3.2 trilyon TL’lik kasım bereketi

Nurdoğan A. ERGÜN

Enflasyonla mücadele kapsamında talebi soğutma adımları ve alım gücünün düşmesiyle yılın ilk 10 ayında yüzü gülmeyen perakendeci, kasım ayı kampanyalarına odaklandı. ‘Efsane Cuma’, ‘Bekarlar Günü’, ‘Black Friday’ gibi kasım ayı geneline yayılan kampanyalarla yılın son çeyreğini verimli geçirmek isteyen perakendeci, temmuz ayından bu yana özellikle giyim, ayakkabı, elektronik, kozmetik gibi satışların düştüğü alanlarda hareketlilik bekliyor. Kasım ayında e-ticarette 500 milyar TL’lik satış beklenirken, kredi kartı ve banka kartlarıyla yapılan harcamaların sadece kasımda 1.6 trilyon TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İnternet alışverişi 500 milyar TL’ye ulaşacak

Geçen yıl 300 milyar TL gibi bir hacim oluştuğunu açıklayan TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve İdeaSoft kurucu üyesi Seyhun Özkara, “Enflasyon da göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl bir miktarda talep daralmasıyla birlikte 450-500 milyar TL’lik bir hacim yakalanabilir” dedi. Genel satış hacminin ise 2023’te 1.8 milyar TL olduğunu dile getiren Özkara, yıl sonuna doğru enflasyon etkisi de konulduğunda 3.2 trilyon TL’lik bir hacim beklentisi oluştuğunu kaydetti.

Markalar ve e-ticaret pazaryerleri kasım indirimleri için hazırlıklarını tamamladı. Birçok marka ve pazaryeri kampanyalar sayesinde internetten alışveriş hacminin 500 milyar lirayla aylık rekorunu yenilemesi bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, tüketicilerin her yıl kasım indirimlerini merakla beklediğini hatırlattı. Kasım ayının geneline yayılan indirim kampanyalarının markalara ellerindeki stoku eritme, tüketicilere de ihtiyaçlarını uygun fiyata giderme imkânı sunduğuna dikkat çeken Öncel, şöyle devam etti: “Alım gücü giderek zayıflayan tüketici, gıda dışındaki ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalıyor. Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yönelik önlemlerin de etkisiyle temmuzdan bu yana üye markalarımızın büyük bölümünün adet satışlarında düşüş gözlemliyoruz. Dört aydır devam eden daralmaya kasımda ‘dur’ demek istiyoruz. Belli ürün gruplarında yüzde 25’ten yüzde 70’e varan oranlarda indirimlerin yapılacağı kasım kampanyalarıyla birlikte hem fiziki mağazalara hem de e-ticaret pazaryerlerine büyük bir canlılık gelmesini bekliyoruz.”

“Enflasyonla mücadele için desteğimiz sürecek”

Özellikle 11 Kasım’daki ‘Bekarlar Günü’ ve ‘Efsane Cuma’da alışverişin en üst noktaya ulaşacağını öngören Öncel, “Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre kasım, e-ticaret hacminin zirve yaptığı ay olarak öne çıkıyor. Örneğin Kasım 2023’te e-ticaret hacminin 12 aylık ortalamadan yüzde 50 fazla olduğu, yıllık toplam e-ticaretin yüzde 12,5’inin kasım ayında gerçekleştiği görülüyor. Geçen yıl ‘Efsane Cuma’ya denk düşen 24 Kasım e-ticaret hacminin en yüksek olduğu gün olarak dikkat çekiyor. Bunu ‘Bekarlar Günü’ kampanyalarının yapıldığı 11 Kasım izliyor. Bu yıl da benzer bir tablonun gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kasım kampanyalarında giyimden, beyaz eşyaya, elektronikten kozmetiğe her kategoride çok cazip indirimler oluyor. Temmuzdan bu yana hazır giyim, ayakkabı, elektronik ve küçük ev aleti markalarımızın adet satışlarında önemli düşüş gözlemliyoruz. Kasım ayında özellikle bu kategorilerde ciddi satış rakamlarına ulaşılacağını ve toplam e-ticaret hacminin 500 milyar lirayı aşarak rekor tazeleyeceğini tahmin ediyoruz. Talebin yüksek olmasına rağmen indirimler sayesinde kasımda da enflasyonla mücadeleye desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İnternet alışverişinde dolandırıcılara dikkat!

Tüketicileri özellikle internet üzerinden yapacakları alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı uyanık olmaları konusunda uyaran Sinan Öncel, tüketicilere alışverişlerini markanın ya da pazaryerinin resmi sitesinden yapmalarını, ödemelerini de gerekli güvenlik kontrollerini sağladıktan sonra gerçekleştirmelerini önerdi.