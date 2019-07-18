Perakendede ciro artışı enflasyona yenik düştü
Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi. Satış hacimlerinin önemli oranda düştüğü sektörde, cirodaki artış ise maliyetlerin fiyata yansımasından ve ucuz ürünlere kayıştan kaynaklandı. Sektörde umutlar ikinci yarıya kaldı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.