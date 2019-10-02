Perakendede ‘kişiselleştirilmiş kampanya’ dönemi başlıyor

02 Ekim 2019

Leyla İLHAN

Konferansta Müşteriye Özel Kişiselleştirilmiş Kampanyalar ve Sadakat Yönetimi konusu hakkında sunum yapan Kiğılı Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü Gürkan Taşkıran, günümüzde artık müşterilerin kendi özel kişiselleştirilmiş kampanya istediğini belirterek, “Örneğin artık müşteri aldığı ürünü dilediği yerde değiştirmek istiyor. Aynı şekilde web tasarımında kişiselleştirilmiş site istiyor. Aldığı çikolatayı veya kolayı bile kendi ismiyle istiyor. Hatta ismi ötesinde o anda kendi hissettiği duyguyla istiyor” dedi.

Bu durumun bir nevi eski esnaf kültürünü anımsattığını aktaran Taşkıran, “Eskiden esnaf müşterilerine ismiyle hitap ederdi. Müşterisinin ne tür peynir alacağını, alışkanlıklarını bilirdi. Biz ise mikro ölçekte bir bakkalın yaptığını makro ölçekte yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kişisel hizmet sunmada müşteriyi tanımanın önemli olduğunu aktaran Taşkıran, “Biz mağazamızda terzi hizmeti veriyoruz. Kişiye özel kol düğmeleri ve mağazada müşterileri izleyerek tanımaya çalışıyoruz. Ancak şu anda bizde sektörde müşterilere segment olarak kampanya sunabiliyoruz. Fakat 2020'de artık hedefimiz kişiselleşmiş kampanya sunmak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Markaya istediği kişiye ulaşma imkanı sağlıyor

Inveon Kurucusu ve CEO’su Yomi Kasto ise, insanların yüzde 91’nin kişiselleştirilmiş öneriler sunan markaları tercih ettiğini kaydederek, yüzde 74’nün ise bu hizmeti sunanlardan hizmet alımını sürdürdüğünü aktardı. Böylece insanların duygusal durumuna ilişkin verilere bakarak kişiye göre özel indirimlerin yapılabildiğini aktaran Kasto, “X ile Y kişisinin indirime tepkisi farklı. Bu ölçümlerle istediği kişiye doğru zamanda doğru şekilde ulaşmasını sağlıyor” dedi.

“Enflasyon artık hayatımıza girdi”

Konferansın açılış konuşmasını yapan KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, perakende sektörünün işleyişini etkileyen çok fazla faktör olduğuna değinerek “Finansman kaynaklarındaki değişiklikler, banka faizlerinin durumu, inşaat sektörünün ve ev satışlarının durumu gibi pek çok konu, bizleri farklı açılardan etkiliyor. Bunun yanı sıra bazı ürünlerdeki vergisel yükler, kredi kartı kullanımının sınırlandırılması gibi faktörler de işlerimizi etkiliyor. Geçen yılki hızlı dalgalanmalar yerini daha stabil bir ortama bıraksa da enflasyonun artık hayatımıza girdiğini de kabul etmeliyiz” ifadelerini kullandı.