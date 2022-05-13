Perakendede satış hacmi ve ciro arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.

Satış hacmi yüzde 0,3 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 90,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 arttı.

Perakende ciro aylık bazda ise yüzde 7,6 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.