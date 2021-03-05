Perakendede ‘yeni normal’ dönemi

Yener KARADENİZ

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında perakende geliyor. Sektör temsilcileri de sık sık online ortamlarda bir araya gelerek, sektörün sorunlarını tartışıp, gelecek hedeflerini konuşuyor. Bu kapsamda Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen “Bizi neler bekliyor, yeni bir çağa mı girdik?” konulu webinar'da konuşan Vakko CEO’su Jaklin Güner, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İş hayatındaki en önemli düsturlarından birinin sadece ‘tabağına değil ufka bakmak olduğunu’ söyleyen Güner, bu bakış açısının potansiyel tehdit ve fırsatları daha iyi okumasına, yol haritası oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi. Güner, “Mart ayında bambaşka bir dünyaya uyandık. Ufka iyi bakmamız, iyi okumamız gerekiyor” diye konuştu.

Webinar'da bir sunum yapan Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır da, salgının yol açtığı kasırganın en zor kısmından geçildiğini belirterek markaların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda şunları söyledi: “Yeni bir çağa giriyoruz ve bu çağda en temel parametre belirsizlik ve karmaşıklık. Önümüzdeki dönemde, iş yapma şekli zaman ve mekandan bağımsız olacak. Ayrıca daha çok satış yapan bayiniz değil, sizinle aynı ufka bakanlar başarılı olacak.”

Tedarik zincirinin yüzde 60’ ı kırıldı

Futurebright Group Kurucu Ortak Akan Abdula da tüm dünyada tedarik zincirinin yüzde 60’ının kırıldığını ve markaların tedarik zinciri denetimi yapması gerektiğini anlattı. Abdula, “Dijital çağda kriz yaşıyoruz. Algoritmalar bizi köreltmek için yarışıyor. Tüketicilerin yüzde 60’ı 2021’in beklediklerinden daha kötü bir yıl olacağını düşünüyor” diye konuştu. Salgının vatandaşların ruh halini de çok fazla etkilediğini anlatan Abdula, insanların kontrolü kaybetmiş gibi hissettiklerini söyledi.