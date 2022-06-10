Perakendenin umudu turiste kaldı

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerine ve kredi kartı harcamalarına sınırlama getirdi. Tüketici kredilerinde vadeler kısaltılırken, kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarı artırıldı. Karar perakende sektöründe olumsuz karşılandı. Yılın ikinci yarısında iç talepte zaten düşüş bekleyen sektör temsilcileri, söz konusu adımları minör adımlar olarak değerlendirerek daha kapsayıcı majör adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. milyonlarca çalışanı bulunan işletmelerde işletme sermayesi ihtiyacının artacağını dile getiren iş insanları, “Umudumuz turistlere kaldı. Ancak daha majör adımlara ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.

Gıda dışı organize perakendede 50 bin mağaza, 300 bin istihdam ve 2020 yılı verileri ile 320 milyar TL’lik ciroyu temsil eden Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, söz konusu adımlarla ilk yarıda KDV indirimi gibi iç tüketimi teşvik eden politikalardan parasal sıkılaştırma politikalarına geçiş yapıldığına dikkat çekti.

Tınastepe, “Bizim de öngörümüz ikinci yarıda iç talebin daha sönük geçeceği yönündeydi. Enflasyon artışlarının artık fiyatları ulaşılabilir olmaktan çıkarma riski neticesinde böyle bir kaygımız. Şimdi parasal sıkılaştırma adımları olarak nitelendirdiğimiz bu adımın enflasyona etkisini gözlemlemek lazım. Uniq bir adım ama işlerimizi mutlaka etkileyecektir. Ama bizim genel işlerimizi etkileyecek konu daha genel makro ekonomik parametrelerdir. Bu adımlar daha minör etkiler yaratacaktır. Majör etkileri bir numarada enflasyon belirleyecek. Bunun yanı sıra para politikası, kur seviyesi, yılın ikinci yarısındaki asgari ücret artışı olacak mı gibi konular… Özellikle asgari ücrette olası artış parasal genişleme adımları ama ihtiyaç da var. Bu sarmal nasıl çözülecek? Şu anda bu bir taraftan enflasyonu, bir taraftan döviz kuru artışını dizginleyeceksiniz bir taraftan da eriyen alım gücünü artırmak için hamleler yapacaksınız. Bunlar kolay değil. Hepsini aynı anda yapmak bu denklem ve nasıl çözülecek? Asıl o belirleyecek önümüzdeki dönem işlerin nasıl olacağını. Bunlar minör adımlar. Çok olumlu olumsuz değerlendirmenin dışında daha majör adımlar bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Umudumuz turiste kaldı

186 üye, 457 marka ve yurtiçinde 58 bin noktayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, enflasyonu frenlemeye yönelik alınan sıkılaştırma adımlarının perakende sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Alınan kararların yüzbinlerce çalışanı ve binlerce. Satış noktası olan sektörü olumsuz etkileyeceğini dile getiren Öncel, “Harcamalar kontrol altına tutulmak isteniyor. Düşük gelirliler için önlemler sabit bırakıldı. Tüketimi özellikle kredi kartı ile yapılan harcamaları frenlemeye doğru gidiliyor. Bu durum tabi ki tüketimi olumsuz etkileyecektir. Turizm harcamaları bizim odak noktamız oradan devam edeceğiz ama bu da bizi ne kadar koruyacak belirsiz. Şu an elimizdeki en önemli pozitif gelişme olarak o kaldı. Belirli bir büyüklüğe ulaşmış ve bunu da devam ettirmek zorunda olan perakende noktalarının devam etmesi kolay değil. Belirli çalışan sayılarımız, dükkan kirası masraflarımız var. Zaten tüketim çok canlı değildi, şimdi cironun düşmesi önemli bir sıkışma yaratacak. İşletmelerin sermaye ihtiyacını da artıracaktır.” diye konuştu.