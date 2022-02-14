PERDER İstanbul: KDV'deki düzenleme hemen fiyatlara yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, ‘KDV Sistemini Sadeleştirme Programı’ kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu.

Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü.

KDV indirim uygulaması, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da başladı. İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, KDV indiriminin hem perakendeciler hem de müşteriler için çok önemli olduğunu belirterek, kararın tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Daha önce yaptıkları açıklamalarda yüzde 1 KDV ile alınan bazı ürünleri yüzde 8 ile sattıklarını ve bu durumun da kendilerini olumsuz etkilediğini kamuoyuna duyurduklarını anımsatan Güzeldere, çok geniş kapsamlı bir düzenleme olduğunu bildirdi.

Güzeldere, "Tüketicimizin önemli ihtiyaç malzemeleri olan temel gıda ürünlerinde geçerli bu KDV düzenlemesi, raflara hızlı bir şekilde yansıyor. Dernek olarak dün pazar olmasına rağmen geceden itibaren hemen sorumlu elemanlarımızı harekete geçirdik ve KDV'deki bu düzenlemeyi hemen fiyatlarımıza yansıttık. Kasalarımızdan da bu şekilde geçiyor." dedi.

"Bizler de elimizi taşın altına koyacağız"

Faruk Güzeldere, indirimli fiyatların vatandaşlara direkt yansıdığını belirterek, yumurta, makarna, pirinç, yağ, yoğurt, peynir ve süt gibi ürünlerde uygulanan indirimlere işaret etti.

İstanbul'daki yerel marketlerin hepsinde bu indirimin uygulanmaya başlandığını bildiren Güzeldere, Ticaret Bakanlığı teftiş ekipleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve zabıtaların rafları denetlediğini söyledi.

Güzeldere, “Buradan çağrımız; yerel perakendeciler olarak özellikle bizlerin de destek olması, elimizi taşın altına koymamız lazım. Elimizi taşın altına koyacağız. Sürekli daha avantajlı şekilde tüketicimizin cebine yansıtmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.