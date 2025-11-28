PERDER'den kırmızı et ve tereyağı kararı: İstanbul'un ardından Ankara'da da fiyatlar sabitlendi

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini bildirdi.

Gülhan, PERDER üyesi marketlerde, kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Et ve Süt Kurumu ile 24 Nisan 2023'ten bu yana sürdürülen işbirliği ve tedarik protokolüyle Ankaralıların uygun fiyatlı ürünlere erişmeye devam ettiğini belirten Gülhan, Ankara PERDER olarak başkent genelinde 52 üye market ve 800'e yakın şubeyle geniş hizmet ağına sahip olduklarına dikkati çekti.

'Tedarikte sorun yok'

Gülhan, Et ve Süt Kurumu ile yürüttükleri işbirliğiyle, artan maliyetlere rağmen tüketicilere kırmızı ete ulaşılabilir fiyatlar sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Sabitlenen fiyatlar hakkında da bilgi veren Gülhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Et ve Süt Kurumu protokolü çerçevesinde, kampanyaya dahil üye marketlerde dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı 384 lira olacak. Kasap reyonu bulunan kampanyaya dahil üye marketlerimizin listesi, sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenli olarak güncellenerek, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ankara Perakendeciler Derneği olarak tüketicilerimizin bütçesini korumayı öncelikli görevimiz olarak görüyor, bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Hangi marketlerde fiyatlar sabit tutulacak?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.