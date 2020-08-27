Perihan İnci, TÜSİAD SD² programını DÜNYA'ya anlattı

27 Ağustos 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD²) sanayici ile Türkiye’de teknoloji tedariki yapan start-up’ları, KOBİ’leri buluşturmak için üçüncü kez çağrıya çıktı. 18 Eylül’de başvuruları sona erecek programla ilgili TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, “Türkiye’de bu teknoloji yok önyargısını kırıyoruz” dedi.

TÜSİAD’ın 2015’ten bu yana Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilmesi için “dijitalleşme”ye yönelik önemli çalışmalar yaptığını anımsatan İnci, şunları söyledi: “Pandemi bu çalışmalarımızın önemini bir kez daha ortaya koydu. İster istemez dijitalleştik. Türkiye’de teknoloji tedarikçisiyle, sanayici arasında kopukluk var. Birisi teknolojiyi üretiyor ama bunu uygulamaya geçirmekte zorlanıyor, diğeri de neye ihtiyacı olduğunu biliyor ama teknolojiyi bulamıyor ya da yurtdışından ediniyor. Biz bu sorunu ortadan kaldırmak için iki yıldır çalışıyoruz. Bu yıl da üçüncüsünü düzenleyeceğiz. İlk yıl ticari sır kaygısı çok fazlaydı. O yüzden ‘tak-tak’ kapılarını çaldım. 40 kadar firma ile ben şahsen görüştüm. Toplamda 100 firma ile yüz yüze bir araya geldik. Bu firmalar Türkiye’nin sanayisine yön veren isimlerdi. Onları küçüklerle bir araya getirmek için çaba sarf ettik. Çabalarımız da sonuç verdi.”

Katma değer üretiyor

Perihan İnci, ilk iki programda aralarında Kordsa, Arkas Holding, Ford, Enerjisa, Borusan, Tofaş, Eczacıbaşı, Umur Basım, Kastamonu Entegre, TFI Tab Gıda gibi farklı sektörlerden şirketlerin açtığı çağrılarla 31 ihtiyaç alanında 31 teknoloji tedarikçisi KOBİ’yi buluşturduklarını söyledi.

İnci, “Eşleşmelerden doğan ortak projelerin ölçümlenebiliyor olması da ortaya konulan somut faydaların tanımlanması açısından ayrıca önem taşıyor. Projelerin yarattığı katma değere bakarsak, enerji gibi önemli maliyet kalemlerinde yüzde 30’a varan azalma, ilgili pazar payında yüzde 17’ye varan artış görebiliyoruz. Programda pek çok somut fayda ve katma değer üreten örneğe tanıklık ettik” şeklinde konuştu.

8 kullanıcıdan 9 çağrı

“İlk yılımızda web platformumuza kayıt olan 535 teknoloji tedarikçisi, ikinci yılımızda bin 161’e ulaştı ve tedarikçi ağı bu yıl daha da büyüyecek” diyen İnci, şunları söyledi: “Programda, ilk iki yılda web platformundaki 2 bin 182 takipçi ve tedarikçiden oluşan ekosistem oluştu. Önümüzdeki dönemde gerek tedarikçi gerekse kullanıcı firma sayısında artış bekliyoruz. Bu yıl 8 kullanıcıdan 9 çağrı açıldı. Aralarında Brisa, Dalgakıran Kompresör, DHL, Enka İnşaat, Erkurt Holding, Esan Madencilik, Kordsa ve Siemens var. 2020 çağrıları teknoloji tedarikçilerinin başvurularına halihazırda açık.”

Uyguladıkları programın Türkiye’nin ‘yerli ve milli’ üretim ile cari açık kapatma stratejisine uygun olduğunu söyleyen İnci, “Biz bir sonraki aşamada kamunun da bu eşleşmelere destek vereceği bir mekanizma kurulmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Programda süreç nasıl işliyor?



■ Teknoloji kullanıcıları dijital dönüşüm ihtiyacı tanımlıyor ve çağrı hazırlıyor.



■ Kullanıcının arayışına uygun nitelikte ürün veya hizmet için teknoloji tedarikçilerine yönelik çağrılar www.tusiadsd2.org’ta yayınlanıyor.



■ Bu çağrılara cevap verecek teknoloji tedarikçilerinin başvuruları aynı web platformu üzerinden alıyor.



■ Teknoloji kullanıcılarının ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı" (STEP) kapsamında farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya geliyor.



■ Çağrı ve çözüm eşleştirilerek, bir ‘Çözüm Dosyası' oluşturuluyor.



■ Oluşturulan çözüm dosyaları TÜSİAD'ın, oluşturduğu jüriye sunuluyor. Yapılan sunumlar sonrası projelerin başarı sağladığı alanlar belirleniyor.



■ Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni"nde kamuoyuyla paylaşılıyor.

Bu yıl hangi teknolojiler için çağrıya çıkılıyor?



Akıllı ısıtma kontrol sistemi, fabrikada ve üretimde dijitalleşme/MES, Nakliye departmanı operasyonel ve finansal yönetimi, inşaat makine ekipman yönetimi, akıllı proje fiyatlandırma sistemi kurulması, maden arama süreçlerinde yapay zeka uygulanması, enerjinin dijital ortamda izlenmesi /takip edilmesi ve optimizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği için sınırlandırılmış alan ve kişisel koruyucu ekipman kontrolü, üretim süreci ve materyal planlaması için simülasyon...