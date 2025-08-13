Perplexity’den Google’a 34,5 milyar dolarlık Chrome teklifi

Yapay zeka arama şirketi Perplexity, Google'ın Chrome tarayıcısını 34,5 milyar dolara satın almak için sürpriz bir teklifte bulundu.

Bu hamle, Google'ın ABD Adalet Bakanlığı'nın Chrome'un elden çıkarılmasını bir çözüm olarak önerdiği antitröst davasında mahkeme kararını beklediği bir döneme denk geldi.

Perplexity sözcüsü Jesse Dwyer tarafından CNN'e doğrulanan bu teklif, Google'ın geçen yıl arama işiyle ABD antitröst yasasını ihlal ettiğine dair verilen kararın ardından geldi.

Google bu karara itiraz edeceğini belirtmiş ve Chrome'u ayırma fikrini "emsalsiz bir öneri" olarak nitelendirmişti.

Google yorum yapmayı reddetti

Henüz üç yaşında bir startup olan Perplexity, yapay zeka modellerini kullanarak web içeriğini ayrıştırıp özetlenmiş cevaplar sunan bir arama aracı geliştirmiş olup, Aralık 2022'de Google'a rakip olacak şekilde yapay zeka arama motorunu piyasaya sürmüştü.

Google'ın teklife ilişkin yorum yapmayı reddettiği bu gelişme, yeni firmaların yapay zeka çağında interneti yeniden şekillendirmek için teknoloji devleriyle nasıl mücadele ettiğinin son örneğini teşkil ediyor.