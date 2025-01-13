Peş peşe zam geliyor! Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geldi

Köprü ve otoyol ücretlerindeki artışın ardından, bir zam haberi de Avrasya Tüneli için geldi. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı.

Buna göre, gündüz (05.00-23.59) tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 225 TL'ye, minibüsler için 337,50 TL'ye motosikletler için 175 TL'ye çıktı.

Gece ise (00.00-04.59) tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 112,50 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için 87,50 TL oldu.

Zamdan önce Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL ve motosikletler için ise 60,80 TL'ydi.

Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine de zam gelmişti

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tarafından 12 Ocak 2025 Pazar günü köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine yapılan artışlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Buna göre, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti de 790 TL oldu.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti de 47 TL'ye çıktı.