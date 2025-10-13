Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt 2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı. Howitt hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar şimdi "Peter Howitt kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorularına yanıt arıyor.

Peter Howitt kimdir?

Peter Howitt, ekonomik büyüme ve yenilik teorileri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Kanadalı ekonomisttir. Ekonomi literatüründe özellikle Philippe Aghion ile geliştirdiği Schumpeterci büyüme modeliyle önemli bir yer edinmiştir.

Kanada doğumlu olan Howitt, lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde tamamladı. Ardından Batı Ontario Üniversitesi’nde yüksek lisans, Northwestern Üniversitesi’nde ise ekonomi alanında doktora derecesi aldı. Akademik eğitiminin ardından ekonomi teorisi, para politikası ve büyüme dinamikleri üzerine çalışmalar yürüttü.

Akademik kariyerinde uzun yıllar Brown Üniversitesi’nde görev yapan Howitt, burada Lyn Crost Sosyal Bilimler Profesörü unvanını taşıdı. 1990’lı yıllarda Kanada Ekonomi Derneği başkanlığı yaptı, ayrıca Journal of Money, Credit and Banking dergisinin editörlüğünü yürüttü. Kanada Kraliyet Cemiyeti ve Ekonometri Derneği üyesidir.

Howitt’in araştırmaları, teknolojik yeniliklerin ekonomik büyümeye etkisini anlamaya odaklanır. Philippe Aghion ile birlikte geliştirdiği çalışmalar, modern büyüme teorisinin temel taşlarından biri kabul edilir. 2019 yılında BBVA Vakfı tarafından verilen Bilgi Sınırları Ödülü’nü kazanan Howitt, ekonomi bilimine katkılarıyla uluslararası düzeyde saygı gören bir akademisyendir.