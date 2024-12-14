Petlas'tan 'son dakika' açıklaması: THY uçağında olay çıkaran Abdülkadir Özcan görevden alındı

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Dubai'de katıldığı Automechanika Fuarı'nın ardından İstanbul'a dönmek için Türk Hava Yolları (THY) uçağına bindi.

Business Class seyahet eden Abdülkadir Özcan çevredekilere rahatsızlık verince kabin ekibi tarafından uyarıldı ve alkol servisi durduruldu.

Kabin ekibine sinirlenen Özcan yolcularla da tartışma yaşadı. “Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Milyar dolarlık adamım lan. Türkiye'yi satın alırım" diye tehditler savuran Abdülkadir Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelendi.

Uçak İstanbul’a indiğinde gözaltına alınan Özcan, hakkında şikâyet olmadığı için serbest bırakıldı.

Ancak Türk Hava Yolları, Abdülkadir Özcan’ı kara listeye aldı. Özcan belirli bir süre için Türk Hava Yolları ile seyahat edemeyecek.

THY'nin Dubai-İstanbul uçağında yaşananlar ise bir yolcu tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı. Abdülkadir Özcan'ın uçakta taşkınlık çıkarması ve kabul edilemez tavrı büyük tepki çekti.

Petlas önce özür diledi, sonra görevden aldı

Motorlu taşıt lastikleri üreten Petlas, yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan’ın hadiseye ilişkin dün gece bir açıklama yayınladı.

Şirket, hadiseyi üzüntüyle karşıladıklarını bildirirken "Bu olay hem ailemizin hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Petlas bugün saat 13.00 sıralarında yaptığı bir açıklamayla Abdülkadir Özcan'ın bugün itibarıyla görevden alındığını duyurdu.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* 14.12.2025 tarihi itibarıyla yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan’ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kuruluğu üyeliğinden azline karar verilmişti.