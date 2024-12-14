Petlas’tan THY uçağında olay çıkaran Abdülkadir Özcan ile ilgili flaş açıklama

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan’ın Türk Hava Yolları’nın (THY) Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında olay çıkardığı ortaya çıkmıştı.

Yolculardan biri tarafından kaydedilen görüntülerde Özcan’ın "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım!" diye bağırdığı duyuluyordu.

Yolculara ve kabin ekibine yönelik skandal sözler sarf eden Özcan, THY tarafından kara listeye alındı.

Olayın ardından Petlas’tan da bir açıklama geldi. Şirketin olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Petlas’ın X hesabı üezrinden yapıla açıklama şöyle:

13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan'ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

Bu olay hem ailemizin hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır ve sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz.