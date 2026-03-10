Petrol 100 doları aştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından küresel petrol piyasalarında sert bir yükseliş yaşandı. Pazartesi günü ham petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıkarak enerji piyasalarında yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Krizin büyümesinde Orta Doğu’daki enerji tedarikinin aksama ihtimali önemli rol oynuyor. İran’ın yeni dini lider olarak Mücteba Hamaney’i açıklaması, bölgede sertlik yanlısı politikaların devam edeceği yönünde yorumlandı.

Güney Kore ve Tayland fiyatları sınırlıyor

Enerji fiyatlarındaki hızlı artıştan en fazla etkilenen bölgelerden biri Doğu Asya oldu. Bölge ülkeleri enerji ihtiyacının büyük bölümünü Orta Doğu’dan karşılıyor ve petrol sevkiyatlarının geçtiği Hürmüz Boğazı bu ticaret için kritik öneme sahip. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, hükümetin akaryakıt fiyatlarına tavan uygulaması getireceğini açıkladı. Lee, İran krizi nedeniyle enerji maliyetlerinin ülke ekonomisine “ciddi bir yük” getirdiğini belirtti. Seul yönetimi ayrıca finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı 100 trilyon wonluk (yaklaşık 67 milyar dolar) ekonomik istikrar programını genişletmeye hazır olduklarını duyurdu. Tayland’da ise Başbakan Anutin Charnvirakul, dizel fiyatlarını 15 gün boyunca sınırlayacak bir uygulama başlatacaklarını açıkladı. Çin'de fiyat dalgalanmaları gerekçesiyle akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 10 dolar zam yapıldı.

Vietnam yönetimi akaryakıt ithalat vergilerini geçici olarak kaldırmayı değerlendirirken, Filipinler hükümeti enerji tasarrufunu artırmak için yeni uygulamalar başlattı. Filipinler’de devlet kurumlarının çoğu için haftada dört gün çalışma modeli uygulanmaya başlandı. Acil hizmetler bu uygulamanın dışında tutuldu. Bangladeş’te ise enerji tüketimini azaltmak amacıyla üniversitelerin geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

"G7 toplantısında adımlar belirlenecek"

AB ülkelerinin petrol stoklarını henüz Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kullanmadığını belirten AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, 12 Mart'ta AB üyesi ülkelerin petrol koordinasyon toplantısı yapacaklarını belirterek, "Petrol rezerv stokları konusunda bugün G7'de bir görüşme var ve sonraki adımları belirleyecekler" diye konuştu.

6 milyon varillik rafineri kapasitesi risk altında

S&P Global Energy Küresel Yakıtlar ve Rafinaj Başkanı Yardımcısı Dan Evans, ithalatçı ülkeler için ise endişe verici durumun bu önlemlerin kartopu etkisi yaratarak yayılması olabileceğine işaret ederek, "Dünyadaki rafinaj kapasitesinin yarısından fazlası doğrudan etkilenecek. Günlük yaklaşık 6 milyon varillik kapasite Hürmüz Boğazı içinde yer alıyor ve saldırı riskiyle sevkiyat zorluklarıyla karşı karşıya bulunuyor. Hürmüz dışında, ancak çatışma bölgesi içinde veya yakınında bulunan günlük yaklaşık 6 milyon varillik rafineri kapasitesi de saldırı riski altında. Bunun yanı sıra çatışma bölgesi dışında yer alan ancak Orta Doğu petrolünü işleyen günlük yaklaşık 42 milyon varil kapasiteli rafineriler de ham petrol tedarikine erişimde sorun yaşayabilir" diye konuştu.

Krizden hiçbir ülke veya rafineri kaçamayacak

Evans, "Bu krizden hiçbir ülke veya rafineri tamamen muaf olmayacak. Bu durum, gelecekte rafineri yatırımları ve kapatma kararlarını etkileyebilir” dedi.

Uluslararası veri analitik şirketi Kpler'in Kıdemli Petrol Uzmanı Homayoun Falakshahi ise Asya-Pasifik bölgesinde kara depolama tanklarında şu anda yaklaşık 1 milyar 780 milyon varil petrol bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Falakshahi, dünya genelinde toplam 722 milyon varil petrolün stratejik depolarda bulunduğunu, Çin'in yaklaşık 400 milyon varil ile en büyük stratejik petrol rezervine sahip olduğunu belirtti. Çin’in 170, Japonya’nın 132, Güney Kore’nin 33 ve Hindistan’ın 11 gün yetecek rezervi bulunduğunu ifade eden Falakshahi, şu aşamada koordineli bir rezerv salımının olası görünmediğini, ancak Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin ilerleyen dönemde böyle bir adım atabileceğini söyledi.

Aramco üretim azaltıyor

Suudi petrol devi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla beraber Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin problematik hale gelmesi nedeniyle iki petrol sahasında üretimini azaltmaya başladığını açıkladı.

Trump Orta Doğu'daki ateşi hafife aldı

ABD Başkanı Donald Trump, benzin fiyatlarıyla ilgili endişe duyup duymadığı yönündeki soruya "Hayır, bu 47 yıldır yapılması gereken bir şeyin kısa bir denemesi. Ve hiçbir başkan bunu yapmaya cesaret edemedi" diye cevap verdi.

Altında 5 bin dolar seviyesi kırılırsa...

Analistlere göre, düzeltme hareketi derinleşirse altın fiyatları 4 bin 76 dolar hatta psikolojik 4 bin dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Bu seviyelerin ise yeni bir denge ve olası toparlanma noktası oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Haftaya zayıf başlayan altın fiyatları, küresel piyasalarda güçlenen doların baskısı altında kaldı. Çatışmaların kısa vadede yatışacağına dair güçlü bir işaret bulunmaması yatırımcıların güvenli liman arayışını da farklı bir yöne taşıdı. Normal şartlarda jeopolitik krizler hem dolar hem de altın için destekleyici olabiliyor. Ancak mevcut kriz koşullarında piyasa dengesi daha çok dolar lehine kaymış durumda. Bu da altının yükseliş momentumunu zayıflatıyor.

Enerji krizi enflasyon baskısını artırıyor

Enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel ekonomi için yeni bir enflasyon dalgası riski yaratıyor. Ulaşım maliyetleri, üretim girdileri ve tüketici fiyatları üzerindeki artış baskısı, merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatıyor. Bu durum ise doların güçlenmesine yol açarken altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Kritik destek 5 bin dolar

Analistlere göre, altın fiyatları için 5 bin dolar seviyesi önemli bir psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Opsiyon piyasasında yoğun pozisyonların bulunduğu bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde “stop” satışlarının devreye girmesi ve fiyatların hızla aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Teknik analizlere göre, altın fiyatlarında daha önce görülen 5 bin 598 dolar rekor seviyesinden başlayan düşüş, düzeltme hareketinin üçüncü aşaması olarak değerlendiriliyor. Bu senaryoda fiyatların önce 4 bin 844 dolar, ardından 4 bin 403 dolar seviyelerine doğru gerileme riski bulunuyor. Uzmanlar, kısa vadede düşüş riski bulunsa da altının uzun vadeli yükseliş trendinin tamamen sona ermediğini belirtiyor. 2022’de yaklaşık 1614 dolar seviyesinden başlayan büyük yükseliş trendinin hâlâ geçerli olduğu ve fiyatların bu trend içinde bir konsolidasyon sürecine girmiş olabileceği ifade ediliyor.