Petrol 100 doların altına indi: Hürmüz’e alternatif hat yeniden açıldı

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Petrol piyasasında son haftalarda fiyatları yukarı taşıyan jeopolitik baskının bir bölümü çözülmeye başladı. Suudi Arabistan’ın doğusundaki üretim merkezlerini Kızıldeniz’e bağlayan stratejik hat yeniden devreye alınırken, tanker trafiğindeki toparlanma da Brent’i 100 doların altında tutuyor.

Brent petrol yeni güne 99 dolar çevresinde başlarken ABD tipi ham petrol 90 dolar civarında işlem görüyor.

Geçen hafta 108 doların üzerine çıkan Brent’te birkaç gün içinde yaklaşık 10 dolarlık geri çekilme yaşandı. Fiyatlamada Suudi hattının yeniden açılması, Hürmüz’de tanker hareketlerinin artması ve bölgedeki diplomatik temas beklentileri birlikte etkili oluyor.

Hürmüz’e alternatif hat yeniden devrede

Suudi Arabistan’ın doğusundan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu’ya uzanan yaklaşık bin 200 kilometrelik Doğu-Batı Petrol Boru Hattı düşük kapasiteyle yeniden çalışmaya başladı.

Savaş öncesinde hat üzerinden günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol taşınıyordu. Sistemin azami kapasitesi ise yaklaşık 7 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

Hattın önemi, Suudi petrolünün Hürmüz Boğazı’ndan geçmeden dünya pazarlarına ulaşmasına imkân vermesinden kaynaklanıyor.

İlk tanker Çin’e hazırlanıyor

Boru hattının yeniden devreye alınmasıyla Yanbu terminalinde ticari yüklemeler de kademeli olarak dönüyor.

İlk kargolardan birinin Çin’e gitmek üzere hazırlanması, hattaki yeniden başlatmanın yalnızca teknik bir testten ibaret olmadığını gösteriyor.

Asya rafinerileri açısından bu gelişme özellikle önemli. Son haftalarda Körfez’deki riskler hem tanker rotalarını uzatmış hem de navlun maliyetlerini yükseltmişti.

Tam kapasite hemen gelmeyecek

Boru hattındaki yeniden başlatma sınırlı bir kapasiteyle gerçekleşiyor.

Saldırılarda üç pompa istasyonunun zarar gördüğü ve sistemin tam kapasiteye dönmesinin 6 ila 8 hafta sürebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle Yanbu üzerinden yapılacak sevkiyatların kısa vadede saldırı öncesindeki seviyelere dönmesi beklenmiyor. Hattın ne hızla onarılacağı petrol piyasasının önümüzdeki haftalarda izleyeceği başlıklardan biri olacak.

Türkiye için 100 dolar sınırı önemli

Petrolün 100 doların altında kalıp kalamayacağı Türkiye açısından da kritik.

Brent’teki geri çekilmenin kalıcı olması, diğer değişkenler sabit kaldığında akaryakıt maliyetleri ve enerji ithalat faturası üzerindeki dış baskıyı azaltabilir.

Buna karşılık Hürmüz’de yeni bir gerilim, Suudi hattındaki onarımın uzaması veya tanker maliyetlerinin yeniden yükselmesi Brent’i kısa sürede yeniden 100 doların üzerine taşıyabilir.

Petrol piyasasında bundan sonraki ana soru, Suudi Arabistan’ın Yanbu üzerinden sevkiyatı ne hızla artırabileceği ve Hürmüz’deki tanker trafiğinin normal seviyelere ne kadar yaklaşacağı olacak.