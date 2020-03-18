Petrol, 2002'den bu yana ilk kez 25 doların altında

18 Mart 2020

Dünya Online

Koronavirüs gelişmeleri ve fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu açıklama ile Suudi Arabistan’ın ‘fiyat savaşları’nda ne kadar kararlı olduğu gözler önüne serildi. Yaşanan gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları üzerinde baskı daha da arttı ve petrol fiyatları tarihi seviyelere geriledi.

Batı Teksas petrolü (WTI), Kasım 2002'den bu yana ilk kez varil başına 25 dolar seviyesininin altına geriledi. Saat 16.00 itibarıyla ABD tipi ham petrol fiyatları 24,95 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda brent petrolün varil fiyatı ise 27,30 dolar seviyelerinde. Böylece dünkü kapanışa göre ham petroldeki düşüş yüzde 2,40, brent petrolde ise 1,44 düşüş yaşanıyor.

Brent petrol, dün 31,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Emtia fiyatlarında sert düşüş

Petrol türleri dışında, altın, gümüş, platin, bakır gibi tüm emtia fiyatlarında yüzde 5'i bulan düşüşler yaşanıyor. Spot altının ons fiyatı düne göre yüzde 1,66 düşüşle 1500 dolar seviyelerinde seyrederken; gümüşte yüzde 3 civarında, bakır ve platinde ise yüzde 5'i aşan düşüşler gözlemleniyor.