Petrol 50 dolara kadar düşebilir

11 Ekim 2019

DÜNYA - DIŞ HABERLER

Petrol fiyatları yılbaşından bu yana jeopolitik endişeler, Suudi Arabistan’da petrol tesislerine yapılan drone saldırısı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin uzlaştığı arz kesintileriyle momentum kazandı fakat fiyatlardaki artışta bir yavaşlama görülüyor. Vitol SA CEO’su Russell Hardy, “Petrol fiyatları bundan bir yıl sonra 50 dolar civarında takılıp kalabilir” derken Goldman Sachs Group Direktörü Jeffrey Currie Brent, petrolün önümüzdeki iki yıl 60 dolar civarında olacağını savundu. Petrol fiyatları yılbaşından bu yana jeopolitik endişeler, Suudi Arabistan’da petrol tesislerine yapılan drone saldırısı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin uzlaştığı arz kesintileriyle momentum kazandı. Ancak fiyatlardaki artışta bir yavaşlama var ve bunun en önemli sebebi olarak küresel ekonomideki yavaşlama gösteriliyor. Uzmanlar ekonomik yavaşlamanın petrol fiyatlarını önümüzdeki bir yıl boyunca baskılayacak en önemli unsur olduğunu belirtiyor.

2009 küresel krizinde petrol fiyatları 2008’deki 140 dolar düzeyinden 40 dolara kadar düşmüştü. Yüzde 50’nin üzerinde düşüşün başlıca sebebi ekonomik krizdi. 2014/15’te de petrol fiyatlarında benzer bir düşüş yaşandı. Varil fiyatı 100 dolar olan petrol, Çin ve Hindistan gibi büyük gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak 40 dolara kadar geriledi.

Bloomberg International’da yer alan bir habere göre, çarşamba günü Londra’da gerçekleşen Oil & Money konferansında konuşan Vitol SA CEO’su Russell Hardy, ABD-Çin ticaret savaşlarının petrol fiyatlarındaki görünümü baskıladığını vurgulayarak “Petrol fiyatları bundan bir yıl sonra 50 dolar civarında takılıp kalabilir. Herhangi bir çözüm olmazsa ticaret savaşlarında petrolde ayı piyasası görünümde kalmaya devame deceğiz” dedi.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc. emtia araştırmaları direktörü Jeffrey Currie Brent petrol’ün önümüzdeki iki yıl boyunca 60 dolar civarında olacağını öngörüyor. Cornerstone Macro LLC küresel enerji ekonomisti Jan Stuart ise piyasaların arz fazlasını ve talebe yönelik endişeleri fiyatladığını vurguladı.

Emtia alım satım işlemleri şirketi Trafigura Group CEO’su Jeremy Weir 2019’un dördüncü çeyreğinde petrol fiyatlarında hafif bir iyileşme beklediklerini belirterek “Bundan bir yıl sonra ise şu anda görünen seviyelerin hafif altında fiyatlar görmeyi bekliyoruz” diye konuştu. Weir “Özellikle şu andaki ticaret ortamı ve güçlü doları değerlendirdiğimizde, kısa vadede aşağı yönlü baskının süreceğini söyleyebilirim” diye devam etti. Petrol vadelileri dolarla alınıp satıldığı için doların küresel piyasalarda güçlenmesi de petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan bir unsur oluyor.

Shell: Tablo gerçeği yansıtmıyor

Emtia alım satım şirketi Gunvor CEO’su Torbjorn Tornqvist da bundan bir yıl sonra petrol fiyatlarının 60 doların altında şimdiki düzeylere yakın olacağını öngördüğünü belirtti ve “gelecek yıl petrol piyasası OPEC’in koordineli arz kesintisi ‘çözümünü’ test edecek” dedi. OPEC ve müttefikleri Temmuz ayında arz kesintilerini dokuz ay daha uzatma kararı almıştı ve kesintiler Mart 2020’ye kadar devam edecek.

Royal Dutch Shell Plc başkanı Ben van Beurden ise “Aramco tesislerine yapılan saldırılara piyasanın tepkisi biraz kafa karıştırıcı. Piyasalar ticaret savaşları ve kaya petrolünün yarattığı arz bolluğuyla anestezi almış gibi. Biraz da jeopolitik riskten bıkmış gibi ve bence bu tablo gerçeği temsil etmiyor” diye konuştu.

IEA ve OPEC küresel talep öngörülerini revize etti

Ocak ayında küresel petrol talebini 1.4 milyon varil/gün (bpd) olarak açıklayan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu talebini eylül ayı sonunda güncellediği son küresel görünüm raporunda 1.1 milyon varil/gün’e revize etti. 2020 yılı için de IEA küresel petrol talebi öngörüsünü haziran raporunda 1.4 milyon bpd olarak açıklamış, ağustosta bu öngörüsünü 1.3 milyon bpd’ye çekmişti. Son raporunda kurum bu öngörüsünü değiştirmedi. OPEC de öngörülerini bu yıl bir çok kez aşağı yönlü revize etti.