Petrol beş ayın en yüksek seviyesinde

İsrail’in İran’a saldırmasının ardından yüzde 10 oranında yükselen petrol fiyatları, ABD’nin de çatışmaya katılabileceğine dair iddiaların ardından arz endişesi ile beş ayın zirvesine yaklaştı. Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 75 dolar civarında işlem gördü.

Trump, İran’dan “koşulsuz teslim” talebinde bulunup, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i uyarırken, ulusal güvenlik ekibini de toplandı.

Çatışma büyürse fiyatlar daha da yükselebilir

Şu ana kadar İran’ın ham petrol ihracat altyapısı zarar görmese de çatışmanın etkileri deniz taşımacılığıyla sınırlı kaldı. Orta Doğu, dünyanın petrolünün yaklaşık üçte birini üretiyor ve daha geniş çaplı bir çatışma, fiyatları daha da yükseltebilir.

Bu düşmanlıklar küresel piyasaları sarstı; yatırımcılar altın gibi güvenli varlıklara yönelirken, petrol fiyatlarındaki oynaklık son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrolünün vadeli fiyat farkları sert biçimde yükseldi, bu da arz daralmasına dair endişeleri işaret ediyor. Ayrıca, petrol opsiyonları 2022’deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana hiç olmadığı kadar yükseliş beklentisini yansıtıyor.

Petrol piyasası için en büyük endişe Hürmüz Boğazı’na odaklanmış durumda; ancak şu anda Tahran’ın bu dar su yolunda deniz taşımacılığını kesintiye uğratma niyetinde olduğuna dair bir işaret yok. Dünyadaki ham petrol üretiminin yaklaşık beşte biri, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere, bu boğazdan geçiyor.

Saxo Markets baş yatırım stratejisti Charu Chanana “Trump’ın İran’dan ‘koşulsuz teslimiyet’ talebi ve ülkenin dini liderine yönelik tehditleri, diplomasinin artık bir seçenek olmadığını gösteriyor. En kötü senaryoda Hürmüz’ün ablukaya alınması, fiyatları sert şekilde yukarı çekebilir” diye ekledi.