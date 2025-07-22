Petrol devleri geri adım attı, emisyon standardı rötar yaptı!

Shell'in çekilmesinin ardından küresel petrol ve gaz emisyon standardı askıya alındı.

Financial Times'ın ulaştığı belgelere göre, Shell, Aker BP ve Enbridge gibi küresel enerji sektörünün önde gelen şirketleri, petrol ve gaz endüstrisi için oluşturulmakta olan net sıfır emisyon standartlarından çekilme kararı aldı. Bu adım, altı yıldır sürdürülen Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) kapsamında yürütülen çabaların fiilen sona ermesine neden oldu.

Söz konusu çekilmeler, şirketlerin 2027’ye kadar ya da iklim planı sunduklarında yeni petrol ve gaz sahaları geliştirmeyi durdurmalarını şart koşan taslak standartların yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Taslak, sektörde üretimin ciddi oranda azaltılmasını da öngörüyordu.

Shell, kendi uzmanının kılavuzun “sektörün görüşünü esaslı bir şekilde yansıtmadığını” tespit ettiğini belirterek SBTi danışma grubundan ayrıldığını duyurdu. Şirket, standartların 2050’ye kadar uzanan gerçekçi emisyon düşüş yollarına izin vermesi gerektiğini savundu. Norveç merkezli Aker BP ise süreci etkileme konusunda “sınırlı kabiliyetleri” olduğunu ifade etti. Kanada merkezli Enbridge ise yorum yapmaktan kaçındı.

Tepkilerin ardından SBTi, petrol ve gaz sektörü için geliştirilen standart üzerindeki çalışmalarını "kapasite değerlendirmeleri" gerekçesiyle askıya aldığını açıkladı. Ancak Financial Times’ın elde ettiği bilgilere göre, kurumun personeli paydaşlara, daha önce "öncelikli" olarak nitelendirdikleri çalışmanın artık gündemden düşeceğini aktardı.

SBTi’nin durdurma kararını tamamen teknik nedenlere bağlaması, enerji şirketlerinden gelen geri adımın etkisini perdelemeye yetmedi. Küresel iklim mücadelesinde kritik öneme sahip petrol ve gaz sektörünün net sıfır hedeflerine yönelik bağımsız ve bilimsel kılavuzdan yoksun kalması, çevre örgütleri ve uzmanlarca endişeyle karşılandı.