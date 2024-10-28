Petrol fiyatı tahminini düşürdü: Citi, jeopolitik risklerin etkisinin azaldığını düşünüyor
Citi, yılın son çeyreği için Brent petrol fiyatı tahminini 74 dolardan 70 dolara indirdi. Banka, İsrail-İran geriliminin arzı etkileyecek bir tırmanışa dönüşmesini beklemediğini belirtti.
Citi, jeopolitik risklerin daha önceki öngörülerine göre daha düşük olacağını öngörerek fiyat tahminini revize etti. Citi, yılın son çeyreğine yönelik Brent petrol fiyatı tahminini varil başına 74 dolardan 70 dolara çekti.
Banka, mevcut jeopolitik gelişmelere dair analizinde, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının petrol arzını tehlikeye sokacak boyutta bir gerilim yaratmasını beklemediğini ifade etti.
Uluslararası piyasalarda Brent petrol şu anda 72 dolar seviyesinde işlem görüyor.