Petrol fiyatındaki artış cüzdana da yansıyacak! İşte faturaların ikiye katlanacağı harcama kalemleri

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile patlak veren yeni savaş küresel piyasaları sarsmaya devam ederken petrol fiyatları 2022'den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı. Brent petrol savaşın başından bu yana yüzde 50'nin üzerinde artarken arz endişelerinin yoğunlaşmasıyla varil başına 108 doları gördü.

Petrol fiyatlarındaki keskin artış yavaş yavaş tabelalara da yansırken artması beklenen tek günlük gider kalemi yakıt maliyetleri değil. Petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde genel ulaşım, gıda, ev eşyaları, faturalar ve daha birçok günlük gideri de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Ulaşım maliyetleri

Yüksek petrol fiyatlarının en belirgin etkisi yakıt maliyetlerinin artması olarak değerlendirilirken buna bağlı olarak havayolu, nakliye ve kamyon taşımacılığı da pahalanacak. Yakıt maliyetleri arttığında, malların taşınma maliyeti de artacağı için günlük tüketim ürünülerinin de fiyat etiketleri ve nakliye masraflar yükselecek.

Gıda ürünleri daha pahalı hale gelebilir

Petrol fiyatları, gıda ve market fiyatlarını da dolaylı farklı şekillerde etkileyebilir. Çiftlikten sofraya kadar gıdaların taşınma maliyetlerinin yanı sıra, petrol hem tarımda hem de fabrika ekipmanlarında güç ve enerji kaynağı olarak da kullanılıyor. Ayrıca birçok gübre ve böcek ilacının yanı sıra plastik gıda ambalajlarının da temel bileşeni.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, petrol ve doğal gaz kullanımı da dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı enerji maliyetleri, ABD gibi gelişmiş ekonomilerde gıda üretiminin toplam maliyetlerinin yüzde 50'sine kadarını oluşturuyor, bunun da gıda fiyatlarının yükselmesine yol açabileceği düşünülüyor.

Petrol fiyatlarından etkilenebilecek diğer hane halkı giderleri arasında şunlar yer alıyor:

Ev ısıtması ve propan: Ham petrolün maliyeti, ısıtma yağı ve propan fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Giyim ve tekstil ürünleri: Polyester gibi birçok farklı kumaş türü petrolden elde ediliyor. Petrol fiyatları yükseldiğinde, tüketiciler bu ürünlerin fiyatlarında da artışa gidiyor.

Plastik ev eşyaları: Oyuncaklar, mutfak gereçleri, plastik gıda saklama kapları, saklama kutuları ve ev dekorasyon ürünleri, birçoğu petrol bazlı olduğu için yüksek petrol fiyatlarından etkilenebilir.