Petrol fiyatları 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yaptığı toplantıda, yıl sonunda sona erecek üretim kesintisi uygulamasının süresinin uzatılması yönünde karar alınmasının ardından petro fiyatları aynı ay içinde yüzde 4,3 artarak 84,86 dolar oldu.

Grubun günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2025'in sonuna kadar kademeli olarak azaltacaklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracağını duyurması da fiyat artışını sınırladı. Böylece Brent petrolün varili, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 değer kaybetti. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise ikinci çeyrekte yüzde 1,9 düştü.

"Fiyatların 80 dolar aralığında seyredeceğini söyleyebilirim"

OPEC+ grubunun kararlarının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu dile getiren Ekonomist Julien Mathonniere:

"Jeopolitik riskin ve petrol rafinerilerinden gelen talebin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarının ikinci çeyrekte yükselmesi için yeterli sebebi yoktu. Gördüğünüz fiyat artışları, büyük ölçüde OPEC'in kesintileri bu yılın dördüncü çeyreğine kadar uzatmasının etkisiyle artan stoklar ve ekonomik politikaların sıkılaşmasıyla destekleniyor, en azından şimdilik durum böyle... Piyasanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde varil başına ortalama 85-86 dolar olacağı beklentisiyle fiyatların şimdilik 80 dolar aralığında seyredeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"Seyahat artışlarına bağlı talep artışı fiyatlarda belirleyici olacak"

Bağımsız petrol piyasası analisti Gaurav Sharma, yaz sezonunun getireceği seyahat artışlarına bağlı talep artışının petrol fiyatlarında belirleyici olacağını dile getirdi ve ekledi:

"Piyasa, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararı ve yılın ikinci çeyreğinde gözlemlenen zayıf ABD doları etrafında şekillenmeye başladı. Öyle ki bu durumun petrol talebini artırarak fiyatları desteklemesi beklenebilir... Şu anda kolay işlenebilir ham petrol başta olmak üzere OPEC dışı arzın güçlü kalması nedeniyle fiyatların 90 doların üzerine çıkması için bir neden görmüyorum."