Petrol fiyatları 7 yılın en düşüğüne geriledi

18 Mart 2020

DÜNYA ONLİNE

Koronavirüs gelişmeleri ve fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi.

Bu açıklam aile Suudi Arabistan’ın ‘fiyat savaşları’nda ne kadar kararlı olduğu gözler önüne serildi. Yaşanan gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları üzerinde baskı bir miktar daha arttı ve aşağı yönlü hareketlenmeler görüldü.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş her geçen dakika daha da derinleşiyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,38 dolarla 2013 yılından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Aynı dakikalarda brent petrolün varili ise 27,89 dolar düzeyinde. Brent petrol, dün 31,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Irak Petrol Bakanı, OPEC ve OPEC üyesi olmayanlar arasında petrol piyasasının dengeye gelmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ancak şimdilik OPEC tarafından yeni bir açıklama bulunmuyor.