Petrol fiyatları 82 dolara yaklaştı! Yeni akaryakıt zamları yolda...

Dün 81,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,6 azalarak 81,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 78,73 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 82,09 doların direnç, 75,83 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EIA, 2024'te Brent petrolün ortalama varil fiyatının 80,56 dolar, WTI ham petrolün ise 76,60 dolar olduğunu açıkladı. EIA’nın 'Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında beklenen günlük ortalama 500 bin varillik azalışın gelecek aylarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağı öngörülüyor.

Brent Petrol'ün varil fiyatının 82 dolara yaklaştığına dikkat çeken enerji sektörü uzmanları, petrol fiyatlarındaki bu artışın devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporu detayları

OPEC'in dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta önceki aya göre günlük 26 bin varil artarak 26 milyon 741 bin varile yükseldi. Artan üretim miktarı, ilerleyen dönemde petrol piyasasında arz sorunun yaşanmayacağına işaret ederek, fiyatları baskıladı. Ayrıca, OPEC'in bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tutması fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Grup, küresel petrol talebinin 2025'te geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varil olacağı öngörüsünde bulundu.

Orta Doğu'da ateşkes sağlandığına yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da ateşkes sağlanması, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların sınırlı düşüşünü destekliyor.