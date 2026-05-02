Petrol fiyatları artarken enerji devlerinin kârı azaldı

Exxon Mobil ve Chevron şirketleri yılın ilk çeyreğinde kârlarında önemli düşüşler bildirdi. Orta Doğu bölgesindeki sevkiyat aksaklıkları ve teslimatların durması bu sert düşüşte en büyük etken oldu. Yükselen petrol fiyatları şirketlerin finansal tablolarına henüz tam anlamıyla yansımadı. İran ile yaşanan savaşın neden olduğu lojistik engeller büyük bilançoları doğrudan zayıflattı.

Exxon şirketinin çeyreklik kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 46 oranında bir gerileme kaydetti. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 7,7 milyar dolar kâr açıklamıştı. Bu yılki kâr ise 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Chevron şirketinin kârı da yaklaşık yüzde 37 düşüşle 3,5 milyar dolardan 2,2 milyar dolara indi.

Petrol fiyatları yükselirken kârlar neden ertelendi

Her iki şirket de yaşanan bu kâr düşüşlerine rağmen Wall Street beklentilerini aşmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük iki petrol devi, yükselen petrol fiyatları üzerinden elde edilecek avantajları ilerleyen dönemlerde görmeyi bekliyor. İran savaşının devam etmesiyle küresel piyasalarda fiyatlar bu hafta 2022 yılından bu yana görülmemiş zirvelere ulaştı. Exxon, Orta Doğu bölgesindeki zamanlama ve hacim etkilerinin raporlanan kazançları düşürdüğünü belirtti.

Exxon yönetim kurulu başkanı Darren Woods, konuyla ilgili CNBC kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Woods, dalgalı piyasalarda finansal koruma işlemlerinin kaydedildiğini ancak fiziksel varillerin teslim edilene kadar envanterde kaldığını ifade etti. Yatırımcıların bu ertelenmiş kâr tablosunu doğru anlamasını istediklerini özellikle vurguladı. Chevron şirketi de bu çeyrekte yaklaşık 3 milyar dolarlık olumsuz bir zamanlama etkisi yaşadıklarını duyurdu.

Şirketlerin bilançoları ve siyasi yansımalar

Trump, savaşın başlangıcında Truth Social platformu üzerinden dikkat çekici bir açıklama yaptı. ABD'nin açık ara dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu ve petrol fiyatları yükseldiğinde ülkenin çok para kazandığını ifade etti. Sektördeki bazı petrol ve gaz şirketleri şimdiden bu fiyat artışlarından devasa faydalar sağlamaya başladı. BP şirketi son çeyrekte kârını iki katından fazla artırdığını bildirdi.

BP şirketinin elde ettiği bu mali başarı, 2023 yılından bu yana ulaştığı en yüksek çeyreklik kâr oldu. Bu durum, sivil grupların ve bazı Avrupalı maliye bakanlarının şirketlerden ek vergiler talep etmesine yol açtı. Diğer bilançolar ise petrol şirketlerinin net kazançlar bildirmesinin biraz daha uzun sürebileceğini gösteriyor. ConocoPhillips şirketi, Katar operasyonlarında savaşın neden olduğu aksaklıklar yüzünden yıllık üretim tahminini düşürdü.

Hürmüz Boğazı gelişmeleri ve enflasyon endişesi

Katarlı enerji yetkilileri, ihracat tesisine yapılan İran saldırılarının onarımının yıllar alacağını açıkladı. Exxon ve Chevron hisseleri savaşın başında hızla yükselmişti. Nisan ayında ABD ve İran'ın ateşkes ilan etmesi ve Hürmüz Boğazı bölgesinin yeniden açılmasıyla bu hisseler normal seviyelerine geriledi. Lockheed Martin hisseleri de yılbaşından bu yana yüzde 25 arttıktan sonra eski seviyelerine döndü.

Benzin pompalarındaki fiyatlar küresel çapta yükselmeye devam ediyor ve mevcut ortalama 4,39 dolara ulaştı. Bir yıl önce 3,187 dolar seviyesinde olan akaryakıt fiyatları, tüketiciler üzerinde büyük bir baskı kuruyor. Amerikalılar, Orta Doğu bölgesindeki krizin ortasında yüksek enflasyon ve yavaş iş büyümesi korkularıyla yüzleşiyor. Yaşanan bu tedarik zinciri şokları, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı kurarak enflasyonun yıl boyunca yüksek kalacağına ve ekonomik büyümenin baskılanacağına işaret ediyor.