Petrol fiyatları BAE'ye yönelik saldırı haberlerinin ardından yükseliyor

Petrol fiyatları, Orta Doğu genelinde artan jeopolitik riskler ve tedarik endişeleri sebebiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü varil başına 111,5 dolara ulaşırken, Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) 108,0 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Barakah nükleer güç santraline yönelik insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğine dair haber akışını takip ediyor. BAE yetkilileri, terör saldırısı olarak nitelendirdikleri bu olaya ilişkin inceleme başlattıklarını ve karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını bildirdi. Aynı dönemde Suudi Arabistan da Irak yönünden gelen üç insansız hava aracının hava sahasında imha edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik düzenlediği ortak saldırının ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kısıtlamıştı. Küresel enerji arzının yüzde 20'sinin geçtiği bu kritik su yolundaki aksamalar 80 gündür devam ediyor.

Bölgedeki sevkiyat risklerini azaltmaya yönelik diplomatik çabaların sonuçsuz kalmasıyla varil fiyatı daha önceki 70 dolar seviyesinden 100 dolar barajının üzerine çıktı. IG piyasa analisti Tony Sycamore, gerçekleştirilen İHA saldırılarının bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Sycamore, ABD veya İsrail tarafından İran'a yönelik yeni hamlelerin bölgesel vekiller kanalıyla enerji altyapılarına yeni saldırıları tetikleyebileceğini ifade yaptı.

Trump ulusal güvenlik danışmanları ile bir araya geliyor

Axios tarafından paylaşılan bilgilere göre, Trump salı günü kıdemli ulusal güvenlik danışmanları ile İran'a yönelik olası askeri seçenekleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirecek. Washington ve Tahran arasındaki sert açıklamalar bölgedeki tansiyonu tırmandırıyor.

Moody's Ratings küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, petrol ithalatçısı ülkelerin koordineli transit koridorları ve ikili anlaşmalar yoluyla enerji arzını güvence altına almaya çalışacağını öngördü. Analiz şirketi, ABD ile İran arasında kısa vadeli veya kalıcı bir uzlaşı ihtimalinin düşük olduğunu, bu durumun Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şansını sınırladığını raporladı.

Kurum, Brent petrolünün bu yılın büyük bölümünde varil başına 90 ile 110 dolar aralığında seyretmesini bekliyor. Fiyatların bu seviyelerde kalmasının, birçok büyük ekonomide reel GSYH büyümesini 0,2 ila 0,8 yüzde puan aralığında azaltabileceği öngörülüyor. Küresel emtia piyasalarındaki bu arz yönlü şoklar, yıllık bazda yüksek enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyüme trendini destekleyen temel unsurlar arasında kalmaya devam ediyor.