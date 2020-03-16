Petrol fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi
Koronavirüsün esir aldığı küresel piyasalarda petrol fiyatlarında da yüzde 10'u aşan düşüşler yaşanıyor. Mart başında 50 doların üzerindeki brent petrolün varili bugün 30 dolara kadar çekildi.
Küresel piyasalardaki satış dalgası, petrol ve altın fiyatlarına da yansıdı. Yeni haftaya yüzde 10 civarı kayıpla başlayan brent petrolün varil fiyatı 30 dolara kadar indi. Petrol fiyatları 2020 yılının başında 70 dolar; mart ayı başında 50 doların üzerindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, geçen hafta 16,60 dolar düştü
OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı 13 Mart'ta sona eren haftada, 16,60 dolar düşüşle ortalama 34,67 dolar oldu.
OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 52,27 Dolar seviyesindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 52,27 Dolar seviyesindeydi.