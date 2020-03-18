Petrol fiyatları dip seviyelere doğru geriliyor

18 Mart 2020

DÜNYA ONLİNE

Koronavirüs gelişmeleri ve fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi.

Bu açıklam aile Suudi Arabistan’ın ‘fiyat savaşları’nda ne kadar kararlı olduğu gözler önüne serildi. Yaşanan gelişmeler ile birlikte petrol fiyatları üzerinde baskı bir miktar daha arttı ve aşağı yönlü hareketlenmeler görüldü.

Bu sabah itibariyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1'e yakın değer kaybı ile 28,5 dolar civarında bulunuyor. Batı Texsas ham petrolü ise 27 doların altında.

Bu seviyeler en son 2016 Ocak ayında ve öncesinde de 2003 yılı başlarında görülmüştü.

Irak Petrol Bakanı, OPEC ve OPEC üyesi olmayanlar arasında petrol piyasasının dengeye gelmesine yardımcı olmak için derhal harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ancak şimdilik OPEC tarafından yeni bir açıklama bulunmuyor.