Petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından bugün sınırlı bir yükseliş sergiliyor

Küresel emtia piyasalarında dün yüzde 5,6 oranında gerileyen petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik açıklamaların ardından bugün sınırlı bir yükseliş kaydediyor. Trump tarafından yapılan açıklamalar, Washington ve Tahran yönetimleri arasında Hürmüz Boğazı genelindeki enerji sevkiyatını yeniden başlatacak bir anlaşmaya varılacağı beklentisini artırmıştı. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerinde dengelenirken, Batı Teksas türü ham petrol fiyatları 99 dolar seviyesine yakın işlem gördü.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı sevkiyat beklentilerini fiyatlandırıyor

Müzakerelerin gidişatına dair hafta boyunca gelen farklı açıklamalar emtia piyasasında dalgalanmalara yol açmıştı. Petrol fiyatları, şubat ayı sonunda başlayan askeri hareketlilik dönemine kıyasla halen yüzde 40'ın üzerinde yüksek bir seviyede bulunuyor. Piyasa aktörleri, İran yönetiminin kritik deniz rotasını yeniden açması ve Basra Körfezi bünyesinde bekleyen milyonlarca varil ham petrolün serbest kalması ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel tedarik zincirinde arz kesintileri sürüyor

Rabobank küresel enerji stratejisti Joe DeLaura, Basra Körfezi çıkışlı petrolün varış noktasına ulaşmasının 55 günü bulabileceğini, bu süreçte stoklardaki azalışın devam edeceğini ifade etti. Abu Dhabi National Oil Co. Üst Yöneticisi Sultan Al Jaber ise çatışmalar sona erse bile Orta Doğu petrol akışının 2027 yılına kadar tamamen toparlanamayacağını öngördü. Hürmüz Boğazı kapanışının tarihteki en ciddi arz kesintisi olduğunu belirten Al Jaber, tedarik zincirindeki aksamalara işaret etti.

ABD ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil azaldı. Denizaşırı alıcıların Orta Doğu arzındaki aksamaları dengelemek adına ABD petrolüne yönelmesiyle ihracat yüksek seviyelerini korudu. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tanker sayısındaki sınırlı artış ise fiyatlar üzerindeki risk primini azaltıyor. Gemi takip verilerine göre son günlerde üç büyük petrol tankerinin su yolundan geçiş girişimi kayıtlara geçti.