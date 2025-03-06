Petrol fiyatları düşüş sonrası toparlanıyor! Destek ve direnç seviyeleri ne?

Petrol fiyatları, dünkü sert kayıpların ardından toparlanmaya çalışsa da, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve arz fazlası endişeleri fiyat artışlarını sınırlıyor.

Brent vadeli işlemleri yüzde 0,6 yükselişle 69,69 dolara, WTI ise 66,74 dolara çıktı. Ancak analistler, fiyatların dalgalı seyredebileceğini ve piyasanın hâlâ zayıf olduğunu belirtiyor.

Ticaret platformu IG'nin piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, petrol fiyatlarının 70 doların altına inmesinin teknik olarak aşırı satım bölgesinde dengelenme çabalarını tetiklediğini ancak toparlanmanın kırılgan kaldığını belirtti.

ABD ticaret politikaları ve arz artışı baskı oluşturuyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün temel nedenlerinden biri, ABD’nin Kanada ve Meksika’dan yapılan enerji ithalatına yönelik gümrük vergilerini artırması oldu. Aynı zamanda büyük üretici ülkelerin 2022’den bu yana ilk kez üretim kotalarını artırma kararı alması, piyasadaki arz fazlası endişelerini artırdı.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’dan ithal edilen ham petrol ve benzin üzerindeki yüzde 10’luk gümrük vergisini kaldırabileceğine dair söylentiler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, Trump’ın ticaret politikalarının küresel enerji talebini azaltma riski taşıdığını ve ABD envanterlerindeki artışın da bu baskıyı güçlendirdiğini vurguladı.

Teknik analiz: Brent petrol 66 dolara gerileyebilir

Teknik analizlere göre Brent petrol, düşüş trendinde 66 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 52 dolar seviyesi hedef haline gelebilir.

Kısa vadede 69,48 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye korunursa 70,60 dolara doğru bir toparlanma mümkün olabilir. Ancak, yükselişin kalıcı olması için arz-talep dengesine yönelik daha net işaretler gerekiyor.

Petrol piyasasında önümüzdeki günlerde, ABD’nin ticaret politikaları ve küresel arz gelişmeleri kritik belirleyiciler olmaya devam edecek.