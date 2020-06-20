Petrol fiyatları ekonomik toparlanma ile birlikte gelen talep etkisiyle artıyor

20 Haziran 2020

Petrol tüccarları Vitol Group ve Trafigura Group ile petrol ihracatçısı Saudi Aramco geçtiğimiz günlerde görülen talep artışına işaret ederken, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Vadeli satışlarda ABD hafif petrolü Perşembe günü üç aydan sonra ilk kez gerilerken, bu durum vadeli fiyatların güncel fiyatlardan düşük olduğunu ve petrol tedariğinde bir sıkılaşma olduğuna işaret etti.

Diğer yandan Kuzey Denizi piyasalarındaki swap işlemlerde alıcıların talepleri fiyatları artırırken sadece bir satıcı taleplere karşılık verdi. Ham petrol fiyatlarının görünümü artış yönünde olsa da Covid-19 endişeleri ile ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Petrol fiyatları ilgli bir diğer tehdit ise üreticilerin üretime erken başlamış olmaları. ABDli üretici Continental Resources gelecek ay üretime yüzde 50 azalışla devam edeceğini açıkladı. ABD hafif petrolü fiyatları 2021 yılı için geçtiğimiz haftanın büyük kısmında 40 doların üstünde oldu.