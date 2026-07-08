Petrol fiyatları Hürmüz gerilimiyle yükseliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel piyasalar Ortadoğu eksenli ateşkes umutlarını koruyabilecek mi? Amerikan ordusu İran hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Petrol fiyatları yaşanan sıcak temasın ardından tırmanışa geçti. Washington yönetimi ham petrol satış yaptırımlarını da eş zamanlı olarak devreye aldı. Yatırımcılar kırılgan ateşkesin bozulmasından ciddi şekilde endişe ediyor.

Hürmüz Boğazı rotasındaki petrol tedarikinin tekrar aksama ihtimali piyasaları sarstı. Brent ham petrol vadeli işlemleri 0128 GMT itibarıyla hızla değer kazandı. Fiyatlar 1,38 dolar yani yüzde 1,9 artışla varil başına 75,54 dolara ulaştı. Amerikan Batı Teksas türü ham petrol fiyatları da yukarı yönlü hareket etti.

WTI ham petrol varil fiyatı 1,37 dolar yükseldi. Söz konusu artış yüzde 1,9 oranına tekabül ederek fiyatı 71,81 dolara taşıdı. Washington yönetimi İran petrol satışlarına izin veren genel lisansı iptal etti. Kararın ardından her iki gösterge Salı günü yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

Hürmüz Boğazı rotasında ticari gemilere yönelik saldırılar

ABD Merkez Komutanlığı Salı günü yaşananlara dair önemli bir açıklama paylaştı. Yetkililer askeri harekatın İran kaynaklı saldırılara doğrudan bir yanıt olduğunu vurguladı. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden geçen üç ticari gemiyi hedef aldığı belirtiliyor. Stratejik su yolu Batı Asya petrolünü geniş pazarlara taşıyor.

MST Marquee araştırma başkanı Saul Kavonic mevcut çatışma ortamını detaylıca yorumladı. Kavonic bölgedeki boğaz geçişlerinin ne kadar hassas olduğunu yatırımcılara hatırlattı. Hakim piyasa beklentisi pazarın aşırı arza boğulacağı yönündeydi. Analist son gelişmelerin tam tersi bir gösterge sunduğunu ifade ediyor.

Rekor seviyedeki kısa pozisyon sahipleri mevcut gerilimden korkarak alıma geçebilir. Boğaz trafiğinin savaş öncesi seviyelerin yüzde 50 oranının altında kalması muhtemel görünüyor. Arz kısıtlamaları süregelen gerilimle birleştiğinde petrol fiyatları doğrudan desteklenecektir. Taraflar geçen ay sürpriz bir ateşkes anlaşmasına imza atmıştı.

İmzalanan ateşkes anlaşmasından sonra değişen piyasa beklentileri

Anlaşma sonrası petrol fiyatları savaş öncesi seviyelere hızla geri dönmüştü. Tüccarlar fiyatların daha da düşeceği inancıyla yüklü miktarda kısa pozisyon biriktirdi. Batı Asya bölgesinden piyasaya girecek devasa arz beklentisi düşüşleri tetikledi. Tahran yönetimi son gemi saldırılarının hiçbirini resmi olarak üstlenmedi.

Katar yetkilileri yaşanan bir olaydan dolayı doğrudan İran cephesini suçladı. Katar sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri bir dron saldırısına maruz kaldı. Makine dairesinde yangın çıkan gemi mürettebatı acil durum çağrısı yaptı. Umman açıklarında seyreden Suudi Arabistan bayraklı devasa ham petrol tankeri Wedyan da hasar gördü.

Deniz güvenlik kaynakları hasarın kesin nedenini henüz netleştiremedi. Peş peşe gelen saldırılar stratejik boğazdaki tanker trafiği endişelerini tazeledi. Savaşın başladığı Şubat ayından önce boğaz küresel enerji arzının beşte birini taşıyordu. İran yönetimi su yolu üzerindeki kontrolünü giderek sertleştiriyor.

Amerikan petrol stoklarında beklenen düşüş ve yeni rotalar

Tahran yetkilileri gemilere Umman sınırından uzaklaşarak kendi kıyılarına yaklaşma emri verdi. Washington yönetimi ise çatışma öncesindeki gibi rotanın herkese açık kalmasını talep ediyor. Savaş başladığından beri ülkeler arz açığını kapatmak için mevcut stoklarını eritiyor.

Piyasa kaynakları Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü verilerini masaya yatırdı. Uzmanlar ABD ham petrol stoklarının geçen hafta yeniden azaldığını bildirdi. Reuters anketine katılan analistler de benzer bir düşüş senaryosu öngörüyordu. Beklentiler stokların 3 Temmuz haftasında 2,4 milyon varil azalması yönündeydi.