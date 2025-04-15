Petrol fiyatları İran ve Çin etkisiyle yükselişte

Küresel petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarındaki değişimlerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Özellikle İran'ın petrol arzında azalma yaşanabileceği yönündeki beklentiler ile Çin’in ham petrol ithalatındaki toparlanma işaretleri, piyasada yukarı yönlü bir baskı oluşturdu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, 28 sent ya da yüzde 0,43 artarak varil başına 65,16 dolara, ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) ham petrolü ise 32 sent ya da yüzde 0,52 artışla 61,85 dolara yükseldi.

Piyasa analistleri, Brent için destek seviyesini 63,79 dolar, yukarı yönlü hedefi ise 65,81 dolar olarak belirledi.

“Trump’ın politikası petrolü etkiliyor”

Bağımsız piyasa analisti Tina Teng, Trump yönetiminin bazı elektronik ürünlerde ithalat vergisinden muafiyet tanıması ve otomobil tarifelerinde gevşeme sinyali vermesinin risk iştahını artırdığını belirtti. Teng, “Bu gelişmeler daha önce açıklanan sert vergi politikalarından bir geri adım olarak görülüyor. Bu nedenle, petrol dahil birçok risk varlığına bir rahatlama geldi. Ancak Trump'ın politikası öngörülemez, bu yüzden piyasa hâlâ temkinli” dedi.

ING: Piyasa hâlâ gümrük tarifelerine odaklı

ING analistleri de yayınladıkları değerlendirmede, ABD ile İran arasında süren nükleer görüşmelere rağmen piyasaların odağında hala ticaret politikaları olduğunu vurguladı. “Piyasa, Trump yönetiminin gümrük tarifeleri cephesindeki ani politika değişikliklerini hazmetmeye çalışıyor. Bu gelişmeler, petrol talebi açısından kritik önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.