Petrol fiyatları ne olacak? Goldman Sachs'tan dikkat çeken tahmin

Küresel enerji piyasasında arz talep dengesine göre belirlenen petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi… ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs, ABD’nin Moskova Yönetimi’ne yönelik son yaptırımlarının Brent ham petrolün varil fiyatını artırabileceğini belirtti.

Bankaya göre; ABD yaptırımları Rusya’nın petrol üretiminin azalmasına yol açarsa ham petrolün varil fiyatı 85 dolara çıkabilir. Rusya’nın üretimindeki düşüşün İran’ın üretimindeki azalmayla eş zamanlı olması halinde ise Brent petrolün varil fiyatı 90 doları görebilir.

Yaptırımlar neden petrol fiyatlarını artırıyor?

ABD Başkanı Joe Biden cuma günü Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerini hedef alan bugüne kadarki en geniş yaptırım paketini uygulamaya koydu.

Uzmanlar Rus üreticilere ve gemilere yönelik yaptırımların Çinli ve Hintli rafinerileri Ortadoğu, Afrika ve Amerika'dan daha fazla petrol tedarik etmeye zorlayabileceğini, bunun da petrol fiyatlarını ve navlun maliyetlerini artırabileceğini söyledi.

Brent petrol sabah saatleri itibarıyla yüzde 1,60’lık artışla 81 dolar seviyesinde işlem görüyor.